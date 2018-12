Etna in eruzione | disagi all'aeroporto di Catania Fontanarossa | voli dirottati

Etna - dopo lo sciame sismico l'eruzione : disagi per il traffico aereo a Catania : Questa mattina l'Etna ha eruttato dopo uno sciame sismico serrato e piuttosto intenso. L'inatteso fenomeno ha causato disagi al traffico aereo, infatti molti voli sono stati dirottati altrove per motivi di sicurezza, creando non pochi problemi ai passeggeri. Per fortuna, al momento non si segnalano danni a cose o persone, mentre gran parte della popolazione residente nella zona circostante ha condiviso sui social network le immagini ...

Etna - eruzione alla vigilia di Natale : riaperto l'aeroporto di Catania ma con voli limitati : L'Etna si è svegliato. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull' Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal...

Etna - eruzione alla vigilia di Natale : riaperto l'aeroporto di Catania ma con voli limitati : L'Etna si è svegliato. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull' Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal...

Eruzione Etna - Alitalia e AirMalta atterrano a Comiso : Comiso - A causa della improvvisa Eruzione dell'Etna, avuta inizio stamani alle 11, alcuni voli Alitalia diretti a Catania sono stati dirottati a Comiso. Così anche alcuni voli AirMalta.

Etna - eruzione alla vigilia di Natale : riaperto l'aeroporto di Catania : L'Etna si è svegliato. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull' Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal...

Etna - eruzione alla vigilia di Natale : riaperto l'aeroporto di Catania : L'Etna si è svegliato. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull' Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal...

C’è stata una piccola eruzione dell’Etna : Sembra sia stata provocata da alcune scosse di terremoto, e ha prodotto soprattutto una colonna di fumo che ha bloccato l'aeroporto

Eruzione dell'Etna : frattura al cratere di sud-est : In corso attività esplosiva, da stamani 130 scosse sismiche. La nube di cenere costringere alla chiusura dell'aeroporto di Catania - L'Etna si risveglia in questa vigilia di Natale. In corso un ...

Etna - video eruzione vulcano : esplosioni e cenere/ Ultime notizie : chiuso l'aeroporto di Catania : Etna, video eruzione vulcano: esplosioni e cenere, chiuso l'aeroporto di Catania. Le Ultime notizie sull'attività eruttiva

Etna in eruzione - foto impressionanti. Aeroporto Catania : le info utili : Una densa nube di fumo si leva su Catania. Cenere e lapilli, conseguenza dell'eruzione dell'Etna che è in corso da stamattina. A provocarla uno sciame sismico, con 130 eventi in sole tre ore, e ...

Etna - eruzione alla vigilia di Natale : chiuso per un'ora l'aeroporto di Catania : L'Etna si è svegliato. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull' Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal...

Etna - eruzione alla vigilia di Natale : chiuso per un'ora l'aeroporto di Catania : L'Etna si è svegliato. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull' Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal...

Eruzione Etna - densa colonna di cenere : 15.20 Uno sciame sismico nella mattinata ha creato una frattura eruttiva sull'Etna. Una densa colonna di cenere si è levata dal vulcano con lapilli incandescenti sparati in cielo,in uno spettacolo della natura visibile sia da Catania che in mare.Il centro del sisma è stato localizzato a 1 km di profondità in vicinanza dei crateri sommitali. L'allerta rosso è stato emesso dalle autorità di volo,e dalle 14 di oggi è chiuso lo spazio aereo ...

Etna - eruzione alla Vigilia di Natale : lo sciame sismico - chiuso lo spazio aereo : L'Etna si risveglia per Natale. Una frattura eruttiva si è aperta nella mattinata di lunedì 24 dicembre sull’Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un’attività esplosiva. Dal vulcano si alza una nube di cenere. L’aeroporto di Catania è regolarmente operativo. È in programma una riuni