Etna - eruzione alla vigilia di Natale : riaperto l'aeroporto di Catania ma con voli limitati : L'Etna si è svegliato. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull' Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal...

Eruzione Etna - Alitalia e AirMalta atterrano a Comiso : Comiso - A causa della improvvisa Eruzione dell'Etna, avuta inizio stamani alle 11, alcuni voli Alitalia diretti a Catania sono stati dirottati a Comiso. Così anche alcuni voli AirMalta.

Etna - eruzione alla vigilia di Natale : riaperto l'aeroporto di Catania : L'Etna si è svegliato. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull' Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal...

Etna - eruzione alla vigilia di Natale : riaperto l'aeroporto di Catania : L'Etna si è svegliato. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull' Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal...

C’è stata una piccola eruzione dell’Etna : Sembra sia stata provocata da alcune scosse di terremoto, e ha prodotto soprattutto una colonna di fumo che ha bloccato l'aeroporto

Eruzione dell'Etna : frattura al cratere di sud-est : In corso attività esplosiva, da stamani 130 scosse sismiche. La nube di cenere costringere alla chiusura dell'aeroporto di Catania - L'Etna si risveglia in questa vigilia di Natale. In corso un ...

Etna - video eruzione vulcano : esplosioni e cenere/ Ultime notizie : chiuso l'aeroporto di Catania : Etna, video eruzione vulcano: esplosioni e cenere, chiuso l'aeroporto di Catania. Le Ultime notizie sull'attività eruttiva

Etna in eruzione - foto impressionanti. Aeroporto Catania : le info utili : Una densa nube di fumo si leva su Catania. Cenere e lapilli, conseguenza dell'eruzione dell'Etna che è in corso da stamattina. A provocarla uno sciame sismico, con 130 eventi in sole tre ore, e ...

Etna - eruzione alla vigilia di Natale : chiuso per un'ora l'aeroporto di Catania : L'Etna si è svegliato. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull' Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal...

Etna - eruzione alla vigilia di Natale : chiuso per un'ora l'aeroporto di Catania : L'Etna si è svegliato. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull' Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal...

Eruzione Etna - densa colonna di cenere : 15.20 Uno sciame sismico nella mattinata ha creato una frattura eruttiva sull'Etna. Una densa colonna di cenere si è levata dal vulcano con lapilli incandescenti sparati in cielo,in uno spettacolo della natura visibile sia da Catania che in mare.Il centro del sisma è stato localizzato a 1 km di profondità in vicinanza dei crateri sommitali. L'allerta rosso è stato emesso dalle autorità di volo,e dalle 14 di oggi è chiuso lo spazio aereo ...

Etna - eruzione alla Vigilia di Natale : lo sciame sismico - chiuso lo spazio aereo : L'Etna si risveglia per Natale. Una frattura eruttiva si è aperta nella mattinata di lunedì 24 dicembre sull’Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un’attività esplosiva. Dal vulcano si alza una nube di cenere. L’aeroporto di Catania è regolarmente operativo. È in programma una riuni

Catania. Eruzione Etna : chiuso l’aeroporto : chiuso l’aeroporto a Catania. Dalle 14 di oggi è chiuso lo spazio aereo dello scalo etneo. Lo rende noto la Sac,

L’Etna fa tremare Catania : la spettacolare eruzione del vulcano e la colonna di cenere sopra la città : Una frattura eruttiva si è aperta stamattina sull’Etna alla base del cratere di sud-est, dove è in corso un’attività esplosiva. Dal vulcano si è alzata una nube di cenere visibile da tutta Catania. I sensori dell’Istituto di Geofisica e vulcanologia hanno registrato dopo le 9 uno sciame sismico di 130 scosse, la più forte delle quali ha superato magnitudo 4. Dalle 14, è chiuso l’aeroporto della città su decisione dell’unità di ...