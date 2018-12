Etna | aeroporto di Catania chiuso per un’ora Ingv | “Dalle 9 le scosse sono state 130”

ilfattoquotidiano

: Etna, aeroporto di Catania chiuso per chi arriva dalle 14. Ingv: “Dalle 9 le scosse sono state 130” - fattoquotidiano : Etna, aeroporto di Catania chiuso per chi arriva dalle 14. Ingv: “Dalle 9 le scosse sono state 130” - italianaradio1 : Etna, aeroporto di Catania chiuso per chi arriva dalle 14. Ingv: “Dalle 9 le scosse sono state 130” - perequint : RT @fattoquotidiano: Etna, aeroporto di Catania chiuso per chi arriva dalle 14. Ingv: “Dalle 9 le scosse sono state 130” -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Spettacolo e disagi. La ripresa dell’attività dell’ha comportato la chiusura dell’dia partire dalle 14 per gli aerei in arrivo. I voli in arrivo saranno dirottati su altri scali mentre tutti gli aeromobili in sosta attualmente sul piazzale, in condizioni favorevoli al decollo, verranno fatti partire appena possibile. Lo scalo diresta aperto: sarà quindi tecnicamente possibile effettuare il check-in per l’imbarco. I passeggeri in partenza con voli pomeridiani, prima di mettersi in viaggio per, dovranno necessariamente verificare lo stato del proprio volo contattando le singole compagnie aeree che, in base alla rotazione degli aeromobili, potrebbero anche cancellare il volo. Eventuali variazioni – comunicate dalle compagnie –anche consultabili sul tabellone dei voli pubblicato sul sito dell’, sull’app ...