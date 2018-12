Eruzione vulcano Etna | 130 scosse in poche ore | parzialmente chiuso aeroporto di Catania

Etna - video Eruzione vulcano : esplosioni e cenere/ Ultime notizie : chiuso l'aeroporto di Catania : Etna, video eruzione vulcano: esplosioni e cenere, chiuso l'aeroporto di Catania. Le Ultime notizie sull'attività eruttiva

L’Etna fa tremare Catania : la spettacolare Eruzione del vulcano e la colonna di cenere sopra la città : Una frattura eruttiva si è aperta stamattina sull’Etna alla base del cratere di sud-est, dove è in corso un’attività esplosiva. Dal vulcano si è alzata una nube di cenere visibile da tutta Catania. I sensori dell’Istituto di Geofisica e vulcanologia hanno registrato dopo le 9 uno sciame sismico di 130 scosse, la più forte delle quali ha superato magnitudo 4. Dalle 14, è chiuso l’aeroporto della città su decisione dell’unità di ...

Eruzione Etna - esplosioni e scosse di terremoto : il vulcano si è risvegliato : Sciame sismico di 130 scosse, la più forte delle quali ha superato magnitudo 4, dopo una improvvisa esplosione dal cratere...

Sciame sismico Etna - terremoti e Eruzione in corso : vulcanologo dell’INGV spiega a MeteoWeb cosa sta accadendo : 1/49 ...

Eruzione Etna : si scatena il vulcano a ridosso di Natale. Piovono cenere e lapilli nel catanese [FOTO] : L'Etna si è risvegliato in tutta la sua solita maestosità proprio nel giorno della Vigilia di Natale, portando anche un po' di apprensione agli abitanti del catanese. L'Eruzione è decisamente...

Terremoto - sciame sismico ed esplosioni sull’Etna : Eruzione di Natale del vulcano : In una sola ora i sismografi dell'Ingv hanno registrato ben quattro scosse superiori a magnitudo 3. La più forte ha ha avuto intensità pari a magnitudo 3.9. Da questa mattina ben nove scosse superiori a magnitudo 2.5, sempre con epicentro sull'Etna, nella città metropolitana di Catania. Tuta colpa di una nuova eruzione del vulcano che ha lasciato nei cieli una lunga nube di fumo.Continua a leggere

Indonesia : tsunami innescato dall'Eruzione del vulcano Krakatoa : Una nuova tragedia ha colpito l'Indonesia. Nella giornata di ieri, alle 21.30 circa locali, uno tsunami con onde alte fino a 20 metri ha colpito le coste dello Stretto della Sonda, tra le isole Indonesiane di Sumatra e Giava. Non sono ancora ben chiare le cause dell'onda anomala ma è probabile che una forte esplosione del vulcano Anak Krakatau abbia scatenato una frana sottomarina che ha messo in movimento una grande massa d'acqua. Il vulcano ...

Eruzione Krakatoa - tsunami disastroso in Indonesia : migliaia di morti dopo l’esplosione del vulcano come nel 1883 - “può sconvolgere il clima della Terra” : 1/31 ...

Tsunami in Indonesia - la spaventosa Eruzione del vulcano Krakatoa e i primi soccorsi ai feriti : Nel video, l’eruzione del vulcano Krakatoa, in Indonesia, che ha causato lo Tsunami che ha colpito lo stretto della Sonda, tra cui le isole di Java e di Sumatra. Più di 160 i morti, centinaia i feriti. Video Twitter L'articolo Tsunami in Indonesia, la spaventosa eruzione del vulcano Krakatoa e i primi soccorsi ai feriti proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tsunami in Indonesia dopo l'Eruzione del vulcano Krakatoa : 168 morti e 745 feriti e 30 dispersi. Non ci sono stranieri tra le vittime : Tsunami in Indonesia, catastrofe nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra con le spiagge devastate. Ancora una volta l'Indonesia paga il pesante tributo di uno Tsunami. È...

