Eruzione Etna, densa colonna di cenere

Uno sciame sismico nella mattinata ha creato una frattura eruttiva sull'. Unadisi è levata dal vulcano con lapilli incandescenti sparati in cielo,in uno spettacolo della natura visibile sia da Catania che in mare.Il centro del sisma è stato localizzato a 1 km di profondità in vicinanza dei crateri sommitali. L'allerta rosso è stato emesso dalle autorità di volo,e dalle 14 di oggi è chiuso lo spazio aereo dell'aeroporto di Catania mentre resta aperto lo scalo(Di lunedì 24 dicembre 2018)