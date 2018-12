Eruzione Etna | chiuso nella notte di Natale l’Aeroporto di Catania

meteoweb.eu

: L'Etna erutta la Vigilia di Natale. Questa impressionante immagine è stata scattata poco fa da @chiaras310, che rin… - Corriere : L'Etna erutta la Vigilia di Natale. Questa impressionante immagine è stata scattata poco fa da @chiaras310, che rin… - angelomangiante : L'eruzione alla vigilia di Natale. La foto incredibile dal Comune di Riposto, in provincia di Catania. I colori e… - SkyTG24 : Sul #Etna è in corso un'attività esplosiva: dal vulcano si sta alzando un'enorme nube di cenere. Registrato uno sci… -

(Di martedì 25 dicembre 2018) Dalle 21.30 di questa sera l’aeroporto di. Contrariamente alle previsioni, la persistente attivita’ dell’e la presenza di cenere vulcanica in atmosfera hanno reso indispensabile la decisione di chiudere lo scalo: niente arrivi ne’ partenze per tutta la. Domattina, in vista del primo volo delle ore 6, si riunira’ il Nucleo di Coordinamento Operativo (Nco), costituito da Enac, Enav, Aeronautica Militare e SAC, che decidera’ le eventuali variazioni sull’operativo della giornata. Si precisa che il 25 dicembre e’ un giorno che presenta pochissimi voli programmati (una ventina, circa le partenze). Completamenteil Terminal C in assenza di voli EasyJet. Eventuali variazioni ai voli – comunicate dalle compagnie aeree – sono anche consultabili sul tabellone pubblicato sul sito dell’Aeroporto di ...