Entra nudo nella gabbia del circo e viene aggredito dalle tigri | uomo in gravi condizioni

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Un cittadino di nazionalità georgiana, molto probabilmente inpsico-fisiche alterate, forse per l’assunzione di sostanze stupefacenti, èto,, dentro ladove venivano custodite ledeldi Lidia Togni, attualmente a Reggio Calabria: il 25enne è statoda uno dei felini che gli ha quasi staccato un braccio. E’ rimasto ferito gravemente, ma non sarebbe in pericolo di vita.E’ stato soccorso dai dipendenti delTogni ed è stato trasportato al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti da dove è stato trasferito in rianimazione. L’si è risvegliato ed ha seminato il panico, aggredendo chiunque: una giovane che assisteva la madre è stata colpita con delle forbici. L’è stato immobilizzato da poliziotti che avevano scortato l’ambulanza e stazionavano fuori dal pronto soccorso: anche questi ultimi ...