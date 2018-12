Energia green col Progetto Italia

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Transizione energetica ed economia circolare. La rotta di Eni verso un futuro low carbon passa anche attraverso ilche prevede la realizzazione di impianti di generazione da fonti rinnovabili utilizzando aree industriali di proprietà. L’generata verrà prevalentemente utilizzata per l’auto consumo dei siti industriali Eni e immessa in rete. Nella prima fase delsono stati individuati 400 ettari di terreno disponibile in 12 Regioni. In termini di tecnologia, la maggior parte dei progetti punta su solare/fotovoltaico, ma verranno impiegate anche altre tecnologie come eolica e solare a concentrazione. Entro il 2021, Eni prevede la realizzazione di 25 progetti per una capacità installata totale di circa 220 megawatt con un investimento di circa 260 milioni di euro. La strategia di decarbonizzazione Eni si basa principalmente su tre pilastri: la riduzione ...