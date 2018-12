Economia | Cottarelli a ' Libero Quotidiano' | fossi stato premier avrei tagliato le tasse

Ad Assemblea Ucina 'faro' Cottarelli e Demaria su Economia : ... ricordando come "nel corso del 19°Forum 'Avanti Donna' organizzato dalla Fondazione Bellisario", di cui Demaria è entrata a far parte quest'anno, sia emerso quanto "la nostra economia sia più ...

Manovra - Cottarelli : “Non risolve i problemi sul debito pubblico. Se Economia Ue rallenta - Italia rischia recessione” : Il direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici della Cattolica, Carlo Cottarelli, se da un lato giudica positivamente il fatto che il governo abbia evitato il rischio di una procedura d’infrazione per deficit eccessivo ai danni dell’Italia, dall’altra sulla Manovra ha un giudizio negativo perché “dal punto di vista dei conti pubblici non risolve i problemi che abbiamo: il debito pubblico rispetto al Pil non ...