Economia | Calenda | Pd | a ' La Stampa' | questa manovra è una follia e ci farà sbattere

agenzianova

: RT @lubenasich: Carlo Calenda: “Da questa legge si vede che i due vicepremier non hanno mai lavorato” @LaStampa - giannichiodi : RT @lubenasich: Carlo Calenda: “Da questa legge si vede che i due vicepremier non hanno mai lavorato” @LaStampa - 56Magnus : 'Carlo Calenda' su @Wikipedia tanto per ricordarci con chi ha lavorato l’ex grande manager ed ex ministro dell’econ… - Blinky74 : RT @pelias01: Carlo #Calenda: “Da questa legge si vede che i due vicepremier non hanno mai lavorato” -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Roma, 24 dic 09:55 - , Agenzia Nova, - Unache rischia di farci andare contro un muro, si vede che Di Maio e Salvini non hanno mai lavorato in vita loro e non hanno alcuna... , Res,