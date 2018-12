Ecco i ricavi delle squadre di Serie A dai diritti tv per la stagione 2018-2019

I diritti tv nella Serie A 2018 2019 : Ecco le stime dei ricavi per i club : Le stime dei diritti tv per i club della Serie A 2018/19: ecco tutte le cifre dei ricavi dal nuovo contratto con le televisioni in Italia e nel mondo. L'articolo I diritti tv nella Serie A 2018 2019: ecco le stime dei ricavi per i club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.