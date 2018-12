: Breaking News #Dramma immigrazione centroamerica - Cyber_Feed : Breaking News #Dramma immigrazione centroamerica - TelevideoRai101 : Dramma immigrazione centroamerica - FS_e_Dintorni : RT @simonamaggiorel: #MimmoLucano: “Riace dava fastidio, immigrazione non è un dramma sociale, io lotto ancora” Serata al Palladium per il… -

I resti di Jakelin Caal,la bimba guatemalteca di 7 anni morta l'8/12 scorso, di stenti,mentre era sotto la responsabilità della polizia di frontiera Usa. dopo aver trascorso giorni senza cibo ne'acqua nel deserto del New Mexico,sono giunti ieri pomeriggio in Guatemala. L'arrivo del feretro, riferiscono media locali, è avvenuto in tono minore. Nessun famigliare della piccola era all' aeroporto ad attenderlo perl'impossibilità di sostenere le spese di viaggio dal remoto villaggio nel quale vivono.(Di lunedì 24 dicembre 2018)