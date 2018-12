Donald Trump benedice il protettorato turco in Siria

Jim Mattis non segue più Donald Trump. Dal disimpegno Usa squilibri a catena in Medio Oriente : Il Generale contro il Presidente. Una rottura strategica, che svela uno scontro che non è solo di carattere operativo-militare, ma che investe la visione stessa del ruolo degli Stati Uniti nel mondo. L'amministrazione Trump perde un altro pezzo. Un pezzo da Novanta. Il capo del Pentagono, il generale Jim Mattis, lascia l'incarico alla fine di febbraio.General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after ...