Dolore durante il rapporto sessuale | cause e rimedi

dilei

: Durante un anno si alternano giorni di gioie e di dolore, vittorie e fallimenti. Io provo tutto l'anno, sbagliando… - annaiov1 : Durante un anno si alternano giorni di gioie e di dolore, vittorie e fallimenti. Io provo tutto l'anno, sbagliando… - BlankDanielle : È brutto quando ripensi a chi purtroppo non c'è più, soprattutto durante queste festività ed il dolore forse aument… - Giuseppe_Amore : A tutti Voi che pensate che sia giusto non aiutare i naufraghi in mare o i bisognosi di qualsiasi nazionalità, il 2… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Unintenso e persistente che non consente di provare piacere e di vivere con serenità ilAccade a moltissime donne, che spesso non hanno il coraggio di confessare nemmeno al proprio partner il disagio provato e così si privano della possibilità di condividere l’intimità con la persona che amano. Ililha un nome scientifico, dispareunia, ed è stato studiato da moltissimi esperti. Ledi questo problema sono diverse e possono essere sia fisiche che psicologiche.Ansia, depressione, preoccupazioni e stress sono spesso alla base di una difficoltà nel vivere liberamente il. Per alcune donne il disturbo è associato ad un trauma vissuto nel passato e legato alla sfera della sessualità. Dal punto di vista fisico sono diversi i fattori che possono provocarel’intimità, come una ...