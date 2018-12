Dolci tipici natalizi della Regione Marche | il frustingo e i cavallucci

Dolci tipici natalizi della Toscana : i cantuccini e il panforte : Il Natale è oramai alle porte, ogni regione italiana ha una sua tradizione per quanto riguarda la gastronomia in particolar modo per i Dolci. In Toscana il cavallo di battaglia sono i biscotti che rappresentano una colonna portante fondamentale della cucina regionale: nel periodo natalizio essi diventano i veri e propri protagonisti delle tavole italiane a fine pasto accompagnati naturalmente da un buon bicchiere di vino. Il Made in Toscana si è ...

Dolci tipici natalizi dell'Emilia-Romagna come panpepato e spongata : Non è Natale senza pandoro e panettone; ma di certo l’Emilia-Romagna, come tutte le altre regioni italiane, offre una grande varietà di Dolci che sapranno stupire anche i palati più raffinati e più esigenti. Nei tempi più antichi si preferiva regalare un dolce a base di frutta, non era un regalo da poco perché i Dolci costavano e le preparazioni erano più lunghe rispetto ai tempi moderni. Un regalo che ci si poteva permettere una volta all’anno ...

Dolci tipici natalizi calabresi come mostaccioli e petrali : Uva secca, canditi, fichi, frutta secca, vino cotto e tanto miele, questi sono solo alcuni degli ingredienti principali per la preparazione dei Dolci natalizi calabresi, nelle feste tradizionali in Calabria, dove non possono mancare i Dolci tipici ad imbandire le tavole durante la festività più amata dell’anno. I mostaccioli I mostaccioli vengono serviti dai matrimoni fino alle festività natalizie. Sono onnipresenti da sempre e sono sinonimo di ...

Dolci tipici natalizi siciliani : spiccano la cassata e il buccellato : Preparati dalle famiglie durante le festività, ma anche dai fornai e soprattutto dai pasticcieri, sono numerosi e tutti gustosi i Dolci natalizi tipici della cucina siciliana. Il primo ad essere sfornato nel giorno di Santa Lucia è la cuccìa, seguita da tanti altri Dolciumi che di solito contengono agrumi e frutta secca, prodotti tipici della Sicilia. Dal buccellato alla cassata, riescono a donare alla tavola un sapore speciale, rendendo unica ...

Dolci natalizi tipici napoletani : mustaccioli - pasta reale e struffoli : Per quanto riguarda i Dolci natalizi Napoli ha una tradizione tutta sua e sono davvero numerosissime le possibili ricette: si passa dal divamore alle zeppole alla sorrentina, dai mustaccioli agli struffoli ed infine ai roccocò. Si sa che Napoli è la capitale dell’allegria e del buon cibo, in particolar modo in questo periodo dell’anno i napoletani danno libero sfogo alla loro fantasia con preparazioni uniche natalizie da poter servire durante le ...