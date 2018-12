Dieta di gennaio | depurarsi dopo le Feste

dilei

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Terminate le, fra pranzi interminabili a base di piatti calorici e dolci, è arrivato il momento di rimettersi in forma con ladiPer perdere peso e sgonfiarsile festività natalizie l’obiettivo è depurare l’organismo, eliminando le tossine in eccesso. Come? Puntando su cibi detox, tisane e tanta acqua. Per prima cosa evitate di fare l’errore in cui prima o poi tutti cascano: saltare i pasti. Non mangiare nulla a cena oppure a pranzo non vi aiuterà a perdere peso, ma causerà l’effetto contrario. Un digiuno non controllato infatti provoca picchi glicemici che aumentano la fame nervosa e ci fanno ingrassare ancora di più.Meglio invece fare pasti sani e regolari, assumendo alimenti che ci aiuteranno a perdere peso e a depurare il nostro corpo. Consumate sempre cinque pasti (colazione, pranzo, cena e due spuntini), scegliendo con ...