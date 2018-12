DIABETE DI TIPO 2 | CUORE A RISCHIO PER DUE FARMACI ' Attenzione non è un trial clinico'

DIABETE mellito di tipo 2 : sei fattori di rischio : Il Diabete mellito di tipo 2 è una malattia cronica caratterizzata, da un lato, dalla mancata produzione di una quantità sufficiente di insulina indispensabile per soddisfare i bisogni dell'organismo e, dall'altro, dal non corretto funzionamento dell'insulina prodotta. Entrambe le situazioni comportano l'aumento dei livelli di glucosio nel sangue (iperglicemia). Ecco un elenco dei principali fattori di rischio del Diabete di tipo 2.

Terapia del DIABETE TIPO 1 : Il diabete tipo 1 è una malattia del sistema immunitario causata dall’improvvisa distruzione delle beta cellule del pancreas deputate alla produzione di insulina. Colpisce i giovani di età inferiore ai 35 anni, e quindi i bambini di ogni età. Si presenta con una sintomatologia che comprende di solito sete intensa, poliuria e dimagrimento nonostante il buon appetito. La Terapia è rappresentata dalla somministrazione dell’ormone deficitario e cioè ...

DIABETE di tipo 2 - turni di notte e stili di vita poco salutari sono collegati ad un rischio maggiore di sviluppare la malattia : È ben noto che comportamenti poco salutari, come il fumo, una scarsa alimentazione e poca attività fisica, aggiunti al sovrappeso o all’obesità aumentino il rischio di sviluppare il Diabete di tipo 2. Ora anche il turno di lavoro, soprattutto quello di notte, è stato associato ad un rischio maggiore di sviluppare la malattia. Gli autori di un nuovo studio, infatti, ritengono di aver condotto la prima ricerca che abbia analizzato l’effetto ...

Le malattie infiammatorie della pelle - come la psoriasi - possono aumentare il rischio di sviluppare il DIABETE di tipo 2 : Circa il 2-3% della popolazione mondiale soffre di psoriasi, un disturbo infiammatorio cronico in cui il sistema immunitario attacca le cellule epiteliali, provocando la crescita eccessiva di cellule epiteliali più giovani che portano a chiazze rosse e pruriginose. Purtroppo attualmente non esiste una cura per la psoriasi e i pazienti devono utilizzare dei trattamenti per alleviarne i sintomi durante tutto il corso della loro vita. A tutto ...

Ecco la bevanda che riduce del 25% il rischio di sviluppare DIABETE di tipo 2 : Una bevanda, molto popolare, ridurrebbe del 25% il rischio di sviluppare diabete di tipo 2: lo sostengono gli esperti dell’Institute for Scientific Information on Coffee, che nel corso dell’Annual Meeting della European Association for the Study of diabetes 2018 di Berlino hanno organizzato un evento sul tema “Caffè e diabete di tipo 2: una revisione delle ultime ricerche“. Mattias Carlström del dipartimento di Fisiologia ...

Non solo prevenzione - con la dieta il DIABETE di tipo 2 si può combattere e sconfiggere : Anni e anni di ricerca e risorse per trovare una cura, magari definitiva, contro il diabete, quando invece la soluzione, si spera definitiva, potremmo avercela sotto il naso da sempre. È infatti in ...

Salute - le nuove strategie di contrasto al DIABETE di tipo 1 : Roma, 9 nov., askanews, - Lo studio del diabete di tipo 1 riveste grande importanza per la diabetologia italiana, impegnata nell'erogare le cure più appropriate e nel migliorare il proprio operato. E' ...

Medicina : empagliflozin associato a riduzione del rischio di ospedalizzazione per scompenso cardiaco in soggetti con DIABETE di tipo 2 : I risultati iniziali d’efficacia dello studio di real life EMPRISE (empagliflozin compaRative effectIveness and SafEty), condotto negli Stati Uniti, dimostrano che empagliflozin è associato a una riduzione del rischio relativo di HHF del 44%, rispetto ai DPP- 4i, nella pratica clinica quotidiana. Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) annunciano che i risultati preliminari di EMPRISE, derivanti dall’analisi dei dati di circa ...

DIABETE TIPO 2 : mandorle valide alleate : Due recenti studi dimostrano che il consumo di mandorle aiuta a migliorare i livelli di zucchero nel sangue in caso di Diabete di tipo 2

Salute : prevenire il DIABETE di tipo 2 si può - è sufficiente consumare quotidianamente uno degli alimenti più diffusi e che aiutano a combattere la fame : Sono le mandorle l’alimento che può aiutare a prevenire il diabete di tipo 2. A confermarlo due recenti studi. Il consumo di mandorle, unito a uno stile di vita sano ed equilibrato, è dunque raccomandato per il profilo nutrizionale: basso per indice glicemico e ricco di nutrienti, incluse proteine che combattono la fame (6g/28 g), fibre alimentari che saziano (4 g/28 g), grassi buoni e vitamine e sali minerali come la vitamina E (7,3 mg/28 ...

Il DIABETE di tipo 1 dell’adulto a volte viene confuso con il DIABETE di tipo 2 : Al Congresso dell’Associazione Europea per lo studio del diabete (European Association for the Study of diabetes: EASD) sono stati presentati i risultati di uno studio che hanno dimostrato che troppo spesso il diabete di tipo 1, quando compare dopo i 30 anni, viene erroneamente diagnosticato come diabete di tipo 2. All’edizione 2018 del Congresso dell’EASD, Nicholas J. Thomas, dell’Università di Exeter in Gran Bretagna, ha presentato i risultati ...