Dia confisca 1 | 5 mln beni a boss Nizza

Mafia - Dia confisca beni al boss Nizza : 7.25 La Direzione investigativa antiMafia (Dia) di Catania ha eseguito una confisca di beni per 1,5 milioni di euro a Salvatore Nizza, boss affiliato alla famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano. Il boss è stato condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti e violazioni alla normativa sulle armi.

Dia confisca 200 mln beni a eredi Rappa : ANSA, - PALERMO, 11 DIC - beni per oltre 200 milioni di euro sono stati confiscati dalla Dia di Palermo agli eredi dell'imprenditore Vincenzo Rappa, deceduto nel 2009 all'età di 87 anni. Secondo l'...

Mafia - Dia confisca beni per 200 milioni : 7.16 La Direzione investigativa antiMafia (Dia) di Palermo ha confiscato beni per oltre 200 milioni di euro riconducibili agli eredi dell'imprenditore Vincenzo Rappa, morto nel 2009. Accertati i legami dell'imprenditore, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio aggravato, con personaggi di spicco di diverse famiglie di cosa nostra. confiscati l'intero capitale sociale e aziendale di 3 società di ...

Dia : "Kamarina Resort estraneo a provvedimento confisca" : La Dia di Palermo in una nota precisa "che in relazione alla confisca del patrimonio di Patti Carmelo riguardante - tra gli altri - il Resort Kamarina Beach srl, allo stato non ultimato, sito in ...

Mafia : Dia - Kamarina Resort estraneo a provvedimento confisca : Palermo, 24 nov. (AdnKronos) - La Dia di Palermo in una nota precisa "che in relazione alla confisca del patrimonio di Patti Carmelo riguardante – tra gli altri - il Resort Kamarina Beach srl, allo stato non ultimato, sito in località Kamarina di Ragusa di proprietà della Mediterraneo Villages Spa i

Confiscato impero ex patron Valtur Carmelo Patti. Dia : "Togliamo acqua a pescecane Messina Denaro" : La "Cablelettra" divenne una multinazionale con diverse sedi in Italia e nel mondo. Nel '97 ormai ricco acquistò la Valtur entrando così anche nel settore del turismo. Il gruppo dei villaggi vacanze ...

Mafia : la Dia confisca beni per 1 - 5 miliardi all'ex proprietario della Valtur : La Dia di Palermo ha sequestrato e confiscato, su ordine del Tribunale di Trapani e su proposta del Direttore nazionale della Dia,1,5 miliardi di euro di beni agli eredi dell'imprenditore Carmelo Patti, originario di Castelvetrano (TP) già proprietario della ex Valtur (ora in amministrazione straordinaria), morto il 25 gennaio 2016. Il procedimento, uno dei più rilevanti nella storia giudiziaria ...

Mafia : Dia sequestra e confisca patrimonio ex patron Valtur Patti : Palermo, 24 nov. (AdnKronos) - E' in corso dall'alba di oggi una operazione di sequestro e confisca condotta dalla Direzione investigativa antiMafia di Palermo che sta eseguendo un decreto di sequestro e confisca, emesso dal Tribunale di Trapani su proposta del direttore nazionale della DIA nei conf

Mafia : la Dia confisca beni per 1 - 5 mld all'ex proprietario della Valtur : La Dia di Palermo sta eseguendo un decreto di sequestro e confisca, emesso dal Tribunale di Trapani su proposta del Direttore nazionale della Dia, nei confronti degli eredi dell'imprenditore Carmelo Patti, originario di Castelvetrano (TP) già proprietario della ex Valtur (ora in amministrazione straordinaria), deceduto il 25 gennaio 2016. Il procedimento, uno dei più rilevanti nella storia giudiziaria ...

MAFIE SU SCOMMESSE ONLINE/ Ultime notizie - un miliardo di euro confiscato - 68 arresti in tutta Italia - IlSussiDiario.net : MAFIE su SCOMMESSE ONLINE: 68 arresti. Ultime notizie, sequestrati beni per oltre un miliardo di euro a diversi clan della malavita

'Ndrangheta - la Dia di Reggio confisca i beni di 'zio Pino' Nucera - presunto capocosca di Gallicianò · LameziaClick LameziaClick : CONDOFURI , Reggio CALABRIA, - La Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento di confisca di beni emesso da quel Tribunale - Sezione Misure di Prevenzione, su ...

