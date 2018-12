Di Battista torna a casa : «In 7 mesi di viaggio spesi 19mila euro» : Un breve saluto in cui però la politica non ha fatto praticamente il suo ingresso. Solo con un ricordo della formazione del nuovo governo pentastellato , 'mi ha fatto effetto non esserci, ma non ...

M5s - Di Battista annuncia : “Sto tornando - mi vedrò con Luigi. Poi devo difendermi dalle str… che scrivono su di me” : “Dopo 16mila chilometri in bus e sette mesi via, torno a casa. Mi vedrò con Luigi (Di Maio, ndr), che è un fratello”. A dirlo, in un videomessaggio su Facebook, Alessandro Di Battista, atteso in Italia per la campagna elettorale in vista delle elezioni europee del 2019. L'articolo M5s, Di Battista annuncia: “Sto tornando, mi vedrò con Luigi. Poi devo difendermi dalle str… che scrivono su di me” proviene da Il Fatto ...

Di Battista torna in Italia e Di Maio adesso rischia : Alessandro Di Battista sta tornando in Italia. È stato lo stesso ex parlamentare grillino ad annunciare il suo rientro a casa su Facebook . Poche parole quelle di Dibba che però di certo aprono una ...

Governo - Di Battista a Salvini : Sia leale - nessuno vuole tornare a votare : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini a Leggo ce ne ha per tutti : Raggi? L'aiuto - ma buche e rifiuti sono roba sua. Ilaria Cucchi? L'ho invitata tre volte. Di Battista? Magari tornasse dal Guatemala. : Da Virginia Raggi a Ilaria Cucchi, da Alessandro Di Battista a Paolo Gentiloni. Ma anche Dzeko, Beppe Sala, Olimpiadi, manovra e ovviamente gli sgomberi degli insediamenti illegali. C'è...

Grande Fratello Vip - i conti non tornano : dopo Maurizio Battista anche Jane Alexander ha imminenti impegni a teatro : L'attrice britannica dovrà essere in scena a teatro dal 27 novembre e il comico romano dal 7 dicembre.

Alessandro Di Battista torna in Italia - la voce nel M5s : come lo mettono 'a cuccia' : E insomma, il M5s vorrebbe candidare Dibba, togliendolo così dalla politica nazionale dove, forse, con la sua intransigenza potrebbe fare più danni che altro. Per inciso, secondo fonti del M5s, lo ...

Di Battista torna a Natale : ‘Capitalismo finanziario nemico pubblico numero uno’ : “Io, Sara e Andrea torneremo giusto giusto per Natale e poi vedremo che succedera'”. Alessandro Di Battista [VIDEO], numero due di fatto del M5S, non ce la fa più. In viaggio da tempo per l’America Latina con la famiglia, anche per prendersi un anno sabbatico lontano dalla vita politica italiana, uno degli uomini di punta del M5S annuncia il ritorno nel nostro Paese in occasione del Natale. In un video pubblicato sul suo profilo Facebook, e ...