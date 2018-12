Debito pubblico | numeri a caso? Per rilanciare la crescita in Italia non basta fare

ilfattoquotidiano

: Siamo l'unico Paese di tutto l'Occidente in cui, pro capite, la spesa per istruzione è pari alla spesa per interess… - Linkiesta : Siamo l'unico Paese di tutto l'Occidente in cui, pro capite, la spesa per istruzione è pari alla spesa per interess… - CottarelliCPI : Oggi niente debito pubblico. C'è solo l'#Inter. Finalmente riesco ad andare a San Siro. Giochiamo con l'Udinese ...… - marattin : A @serenabortone e @agorarai: non cedete alle cialtronate di @M_Fedriga. L’UNICO modo di misurare il debito pubblic… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) di Walter Tortorella *Perlainnon è sufficientedeficit spending se poi queste risorse non vengono utilizzate per politiche industriali e se non si agisce su una macchina amministrativa lenta e ingessata. A fine ottobre le risorse previste dal disegno di legge di bilancio 2019 ammontavano a 20,5 miliardi per il 2019, 24,9 mld per il 2020 e 18,8 mld per il 2021, a fronte di interventi per 48,5, 51,2 e 48,9 mld per ciascuno degli anni 2019-2021. Una manovra dunque, che almeno nei, era stata annunciata come espansiva. Una manovra inche avrebbe portato al 2,4% il rapporto deficit/Pil con interventi per il 2019 sintetizzabili in: minori entrate tributarie e contributive (40%), maggiori spese correnti (39,4%) e maggiori spese in conto capitale (21%). E ora? Tutto da ri, dopo la stroncatura della manovra da parte della Commissione europea ...