Dal carcere all' Algeria | era a rischio terrorismo

Thailandia - critica l'abito disegnato Dalla principessa : YouTuber rischia carcere : A querelare la YouTuber, secondo quanto ha riportato il Guardian , sarebbe stato un imprenditore milionario: 'Non posso accettare che un noto personaggio nel mondo dei social abbia espresso opinioni ...

Imelda - 20 anni - stuprata Dal patrigno 70enne - in carcere accusata di aver abortito : La ventenne salvadoregna ha passato oltre un anno e mezzo in carcere con l’accusa di aver tentato di abortire in seguito ad uno stupro da parte del patrigno, un uomo di 70 anni. El Salvador è uno dei Paesi al mondo con le leggi anti aborto più severe: la pena per l’interruzione di gravidanza arriva fino a 30 anni di carcere.Continua a leggere

Ceste - Michele Buoninconti Dal carcere : “Sogno la mia amata Elena di notte : mi sorride” : Dal carcere dove è recluso per aver assassinato la moglie Elena Ceste, l'ex vigile del fuoco Michele Buninconti scrive: "Sogno Elena la notte con i nostri figli: perché è accaduto a lei?". La corte di Cassazione lo ha condannato con sentenza definitiva dello scorso maggio, ma Buoninconti continua a professarsi innocente.Continua a leggere

ASIA/INDONESIA - L'ex governatore cristiano di Giacarta sarà rilasciato Dal carcere a gennaio : ... cui Ahok apparteneva, e che ora è impegnato nella campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali dell'aprile 2019, alcuni vorrebbero che Basuki Tjahaja Purnama tornasse nella politica ...

Igor il russo - la lettera delirante Dal carcere alla giornalista : 'Dammi 2500 e confesso tutto' : In carcete Feher non ha contatti con il mondo esterno, se non attraverso la posta: 'Sono totalmente isolato da tutti e da tutti - ha scritto alla giornalista - quindi informazioni non ne ho, perché ...

Un messaggio Dal carcere del governo del popolo : L’sms del ministro Tria a Renato Brunetta, di cui scriveva ieri Augusto Minzolini, potrebbe essere definito un messaggio dal carcere del governo del popolo, in cui peraltro il professore si è autorecluso. Le sue parole mostrano la difficoltà di un componente tecnico del governo rispetto alle scelte

Escape at Dannemora - fuga (soprattutto psicologica) Dal carcere : Durante l’estate del 2015, negli Stati Uniti, i media americani furono dominati dalle notizie riguardanti una rocambolesca caccia all’uomo: due carcerati del Clinton Correctional Facility di Dannemora, città dello stato di New York, riuscirono a fuggire in pieno stile Le ali della libertà, scavando cioè per mesi un tunnel con dei seghetti; ciò che rese ancora più eclatante la loro fuga (conclusasi con la morte di uno e ...

Indonesia - maxi evasione Dal carcere : oltre 100 detenuti in fuga : Un"evasione di massa pianificata all"ora della preghiera. oltre un centinaio di detenuti nella cittá di Banda Aceh, Indonesia dell"Ovest, sono riusciti a fuggire da dietro le sbarre del carcere di Lambaro. Approfittando dell"ora d"aria concessa ai prigioneri per la preghiera di gruppo, 113 galeotti sono riusciti ad evadere dal carcere tagliando le sbarre dell"aria comune della prigione. Un"azione di massa ben pianificata nella quale sarebbe ...

Rivelo - Giacomo Urtis Dalla Boccia : 'Con Fabrizio Corona ci chiamiamo Tato. Mio uomo ideale - in carcere...' : Prime anticipazioni da Rivelo , il talk di confidenze vip condotto da Lorella Boccia ogni venerdì sera su Real Time , canale 31, alle 23.45, . Ospiti della nuova puntata Paola Di Benedetto e Giacomo ...

Fabrizio Corona si salva Dal carcere : resta in affidamento terapeutico : Milano, 30 nov., askanews, - Fabrizio Corona non deve tornare in carcere: l'ex re dei paparazzi resta in affidamento terapeutico e non dovrà tornare in carcere. Lo hanno stabilito i giudici del ...

Indonesia : oltre 100 evasi Dal carcere nell'ora di preghiera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Carcere di Pontremoli - rubate le scarpe rosse esposte Dalle detenute contro i femminicidi : Con quelle scarpe rosse esposte all'ingresso del Carcere di Pontremoli , Massa, , le detenute si sono schierate, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne , contro i femminicidi. Ma ...

Fabrizio Corona - la Procura chiede il carcere e lui esce Dall’aula facendo dirette sui social : “Siamo Dalla parte giusta” : La Procura generale ha chiesto ai giudici del Tribunale di Milano che Fabrizio Corona torni in carcere (ora gode dell’affidamento terapeutico provvisorio) per una serie di violazioni: uso dei social in cui se la prende coi magistrati, risse in tv, spostamenti fuori dalla Lombardia senza autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria. All’uscita dall’aula, Corona ha iniziato a realizzare alcune Instagram stories. ...

Tricase. Droga Dall’Albania 41 arresti : 30 in carcere - 11 ai domiciliari : Maxi blitz antiDroga scattato in Puglia ad opera dei Carabinieri. I militari dell’Arma hanno eseguito arresti nelle province di Lecce,