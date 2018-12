Cosenza | sequestrati oltre 1 milione di giocattoli e addobbi di Natale

tg24.sky

: Beni per 2 mln sequestrati da Gdf a dirigenti che sottrassero fondi all'Afor - Nuova_Cosenza : Beni per 2 mln sequestrati da Gdf a dirigenti che sottrassero fondi all'Afor - Nuova_Cosenza : Tre qli e mezzo di botti sequestrati da Gdf Rossano a Terravecchia, una denuncia - PeppeNiko82 : News by Network PN: 'Cosenza: sequestrati 3 quintali e mezzo di fuochi d’artificio illegalmente detenuti, una denun… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018)didiGli articoli, alcuni già sugli scaffali pronti per essere venduti e altri nascosti in scatoloni, non rispettavano le norme sulla trasparenza e sulla sicurezza ed erano potenzialmente pericolosi per i consumatori. Quattro le imprese coinvolteParole chiave: