Coppa Italia volley 2019 | il calendario della Final Four | date | programma | orari e tv

Volley - Tabellone Coppa Italia 2019 : gli accoppiamenti e le qualificate. Programma - orari e tv : La SuperLega di Volley è arrivata al suo giro di boa. Si è chiuso infatti il girone d’andata e si conoscono le otto qualificate per la Coppa Italia 2019. A giocarsi il primo trofeo del prossimo anno saranno le seguenti formazioni (in ordine anche di piazzamento): Perugia, Trento, Civitanova, Modena, Milano, Monza, Verona e Padova. I quarti di finale della Coppa Italia si giocheranno in gara unica mercoledì 23 Gennaio alle ore 20.30 con ...

SuperCoppa italiana - la Junior Fasano cede al Pressano : Acqua&sapone Junior Fasano - Pressano : 22-24 , 12-12, Acqua&sapone Junior Fasano : Fovio, Palmisano, Radovcic , 2, , Venturi, Corcione , 2, , Angiolini , 3, , Pugliese , 1, , Bargelli, Bronzo , 3, , ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : l’Italia tra un Federico Pellegrino positivo e i buoni segnali delle donne : Settimana di pausa per la Coppa del Mondo di sci di fondo, in attesa del Tour de Ski (che ha già fatto registrare la defezione di Therese Johaug). Mentre l’agonismo attende di mostrarsi di nuovo al Mondo il 29 dicembre a Dobbiaco, c’è la possibilità di riflettere su quella che è stata la stagione dei fondisti italiani. Non si può non partire dalle prestazioni di Federico Pellegrino, ancora una volta in piena battaglia con Johannes ...

Biathlon – Coppa Italia Fiocchi : seconda giornata di gare a Brusson - i risultati : Coppa Italia Fiocchi, i risultati della seconda giornata di gare a Brusson Dopo tre sprint, la quarta giornata di gare della Coppa Italia Fiocchi 2018-19 a Brusson (Ao) prevedeva il primo inseguimento. Nella categoria senior maschile ha fatto gara a sé Pietro Dutto (G.S. FIAMME ORO), impostosi con oltre 1′ di distacco su Andrea Baretto (C.S. ESERCITO) e 1’30″ su Luca Ghiglione (Fiamme Gialle). Stesse posizioni mantenute ...

Tennis - Matteo Berrettini : “Voglio portare l’Italia alle finali di Coppa Davis e migliorare negli Slam” : È il talento più interessante per quanto riguarda il Tennis italiano. Matteo Berrettini in questo 2018 è colui che ha compiuto la crescita più importante: arrivato fino al numero 59 della classifica ATP, il romano ha anche agguantato il primo titolo in carriera in quel di Gstaad battendo l’iberico Bautista Agut. A breve, da Doha, ripartirà una nuova annata. L’azzurro è stato intervistato dal Corriere della Sera. Su ciò che potrebbe ...

Sci alpino - la classifica per nazioni di Coppa del Mondo. Italia al quinto posto. Comanda l’Austria : La prima parte di stagione della Coppa del Mondo di sci alpino sta andando in archivio. Mancano poche gare alla fine del 2018 e finora è l’Austria a Comandare nettamente la classifica per nazioni sia con gli uomini sia con le donne. L’Italia si trova attualmente al quinto posto in quella generale con la possibilità di superare la Francia e di attaccare anche il terzo posto attualmente occupato dalla Norvegia. classifica GENERALE ...

Tabellone Coppa Italia calcio - gli incroci dagli ottavi alla finale. Quando entrano in scena le big? Tutte le date e il calendario : Entra nel vivo la Coppa Italia, che allinea il proprio Tabellone agli ottavi di finale, momento in cui entrano in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano, quelle di prima fascia della Serie A. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie C ...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : il giorno della mass start. Johannes Boe il favorito - l’Italia al femminile vuol essere grande : Ultima giornata di gare a Nove Mesto (Repubblica Ceca) per la terza tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Domani, sulle nevi ceche, andrà in scena il doppio appuntamento della mass start maschile e femminile e come al solito lo spettacolo non mancherà. Nella gara in partenza in linea l’incertezza regna sovrana e l’esito non è mai scontato per le tante variabili che la caratterizzano. Tuttavia, per quanto è emerso nel corso ...