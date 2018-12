Copa Libertadores | festa ‘folle’ del River Plate al Monumental FOTO ...

Copa Libertadores - la pazza festa del River Plate al Monumental [FOTO e VIDEO] : Delirio River Plate, la festa al Monumental di Buenos Aires per la vittoria della Copa Libertadores è stata sontuosa festa grande allo stadio Monumental di Buenos Aires per i tifosi dei ‘millonarios’ che dopo il trionfo del River Plate nel tribolato derby argentino giocato lo scorso 9 dicembre al Bernabeu di Madrid contro il Boca Juniors in Copa Libertadores, e la parentesi del Mondiale per club con la sconfitta in semifinale ...

River Plate - grande festa al Monumental per la Copa Libertadores : Non solo abbiamo fatto di più, ma abbiamo vinto la finale più sognata al mondo. Non lo dimenticheremo mai. Rimarrà in eterno nei nostri cuori".

Copa Libertadores - l'Argentina celebra il River Plate. Disordini a Buenos Aires : 'River padrone d'America', titola il quotidiano 'La Nacion', mentre Olè parla di 'gloria eterna' per una Libertadores destinata a entrare, nel bene e nel male, nella storia dello sport. L'ultimo atto ...

Copa Libertadores - a Madrid vince il River : a Buenos Aires disordini con lacrimogeni e proiettili di gomma : E' stata la finale di una coppa per club più lunga di sempre, quella che River Plate e Boca Juniors hanno giocato ieri, domenica 9 dicembre, sul campo neutro di Madrid . La gara di andata, infatti, ...

Copa Libertadores - la stampa internazionale incensa il River : “Millonarios nella storia” : “River padrone d’America“, i giornali di tutto il mondo aprono quest’oggi con la finale di Copa Libertadores che dopo le violenze ha dato spettacolo “River nella storia”. La stampa mondiale celebra la vittoria dei ‘millonarios’ in Copa Libertadores per 3-1 nella finalissima contro il Boca Juniors, disputata allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, decisione presa dalla Conmebol dopo ...

Madrid - River Plate vince la 'Copa Libertadores' : Dopo i tempi supplementari. spettacolo in campo e fuori campo della Champions sudamericana - Al Santiago Bernabeu di Madrid, una sfida mai vista nella vecchia Europa, con tutto il mondo sintonizzato sulle due squadre di Buenos Aires: ha vinto il River, ma è stato uno spot eccezionale per tutto il calcio argentino ed i suoi talenti. Dopo oltre mezz'ora di gioco frammentato, ...

Copa Libertadores - River-Boca 3-1 : i Millionarios vincono la finale più lunga della storia : Il River Plate batte 3-1 il Boca Juniors e conquista la Copa Libertadores al Santiago Bernabeu. Per conoscere il nome dei campioni del Sud America 2018 ci sono voluti 120 minuti di gioco riscaldati da due squadre scosse più dal timore della sconfitta che dal sapore della vittoria. A trionfare, alla fine, sono i Millionarios del presidente Rodolfo D’Onofrio, sorridente dopo “l’esproprio” della finale al Monumental. Mentre ...

Video/ River Plate Boca Juniors - 3-1 dts - : highlights e gol della finale - Copa Libertadores 2018 - - IlSussidiario.net : Video River Plate Boca Juniors , 3-1 dts, : highlights e gol della finale della Copa Libertadores 2018 giocata a Madrid domenica 9 dicembre.

Copa Libertadores - River-Boca 3-1 : Superclasico ai Millonarios dopo 120' : Festa 'millonaria' al Santiago Bernabeu. A salire sul trono del Sud America nell'inedita finale giocata a Madrid è il River Plate, che gioisce doppiamente per aver fatto suo il Superclasico più ...

La Copa Libertadores è del River Plate - Boca Juniors sconfitto 3-1 ai supplementari : X Copa Libertadores, River Plate-Boca Juniors 3-1 River, la Copa in rimonta Tutti i calciatori a River Plate-Boca Juniors Il mondo del calcio a River-Boca Serie A, Milan-Torino 0-0: le foto del match ...

Copa Libertadores - impazza la festa del River Plate : tra Madrid e Buenos Aires i “Millonarios” possono scatenarsi [VIDEO] : Copa Libertadores, i Millonarios hanno vinto in quel di Madrid contro i Boca Juniors: la festa può partire per le strade di Buenos Aires Copa Libertadores, il River Plate ha vinto la gara di ritorno contro il Boca Juniors al Bernabeu di Madrid e la festa dei tifosi può iniziare “divisa” tra la Spagna e Buenos Aires. Le scene pessime delle scorse settimane, lasciano spazio ai festeggiamenti per la vittoria della coppa da parte ...

River Plate-Boca Juniors 3-1 - i Millonarios vincono il Superclasico a Madrid e alzano la Copa Libertadores! : Il River Plate ha vinto la Copa Libertadores 2018 e si è laureato Campione del Sudamerica per la quarta volta nella storia dopo i sigilli del 1986, 1996 e 2015. I Millonarios hanno vinto la partita del secolo, il Superclasico argentino che non si è giocato al Monumental a causa degli incidenti al di fuori dello stadio e che è stato spostato al Santiago Bernabeu di Madrid. Nella capitale spagnolo è andato in scena uno spettacolo puro, la partita ...

Il River Plate ha vinto la Copa Libertadores nella finale di Madrid : Il River Plate ha battuto 3-1 il Boca Juniors ai tempi supplementari e ha vinto la 59ª edizione della Copa Libertadores, il più importante torneo calcistico sudamericano. La partita, rinviata per disordini due settimane fa, si è giocata domenica sera allo