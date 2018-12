Consigli fantacalcio 18 giornata | in campo nel giorno di Santo Stefano

Consigli fantacalcio : i 'campo o panca' della 17giornata : Dopo una giornata fatta di appena 17 reti, la speranza è che i +3 siano ben di più. Inizia un trittico anomalo per la storia recente della Serie A. Questa era da sempre il weekend prima della pausa. ...

Consigli fantacalcio Serie A/ Che formazione schierare? Le dritte per la 17giornata : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 17giornata. Ecco chi schierare nel diciassettesimo turno del campionato , oggi 22 dicembre, .

Consigli fantacalcio - 17^ giornata : chi schierare : Fantallenatori in fibrillazione in vista della diciassettesima giornata di Serie A, la terzultima del 2018, che si svolgerà tutta nella giornata di Sabato 23 dicembre. Si inizia con Lazio-Cagliari alle 12:30, mentre l’ultima gara è in programma all’Allianz Stadium tra Juventus e Roma. Una sorta di manna dal cielo per gli appassionati del fantasy game, che stavolta avranno molte più informazioni per decidere chi schierare. Di ...

Consigli fantacalcio 17^ giornata Serie A 2018/2019 : Pioggia di bonus : I nostri Consigli per la 17^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Una diciassettesima giornata da vivere tutta d’un fiato. Si inizia sabato all’ora di pranzo con un promettente Lazio-Cagliari e si chiude, udite udite, sabato stesso con il big match di giornata Juventus-Roma. Nel mezzo tante gare affascinanti, specialmente in termini fantacalcistici. Napoli-Spal, Genoa-Atalanta e ...

Consigli fantacalcio 16a giornata : Napoli - Inter e Milan in cerca di riscatto : Consigli fantacalcio 16a giornata – Dopo il turno che ha visto in scena il Derby d’Italia Juventus-Inter, con la vittoria della Vecchia Signora sui neroazzurri per 1-0, gol di Mandzukic, e la settimana agrodolce dei verdetti delle coppe europee, l’Italia ha perso metà del contingente sia in Champions League che in Europa League, Milan fuori […] L'articolo Consigli fantacalcio 16a giornata: Napoli, Inter e Milan in cerca ...

Consigli fantacalcio - 16^ giornata : chi schierare : Consigli Fantacalcio, 16^ giornata: chi schierare – La tre giorni europea ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi delle squadre italiane impegnate in Champions League ed Europa League, ma adesso non c’è tempo per abbattersi. Infatti, è già tempo di campionato e di formazioni da schierare nel Fantacalcio. La prima partita della sedicesima giornata si gioca a “San Siro” alle 18 di sabato 15 dicembre tra Inter e ...

Consigli fantacalcio 16^ giornata Serie A 2018/2019 : Euromazzate : I nostri Consigli per la 16^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Dalla Champions tre sconfitte ed un pareggio, più imbarazzante di un sette a zero, insomma morale sotto i tacchetti per le quattro big del campionato. I misteri del sorteggio permettono alla Roma di presentarsi da Cenerentola agli ottavi di Champions, mentre Napoli e Inter approdano in Europa League con l’obbligo morale di ...

Consigli fantacalcio - 15^ giornata : chi evitare : Il big match di stasera tra Juventus e Inter inaugura la quindicesima giornata di Serie A. Domani, scenderanno in campo le altre due squadre impegnate in Champions, Napoli e Roma, che affronteranno rispettivamente Frosinone in casa e Cagliari fuori. Interessante anche l’incrocio tra Lazio e Samp di scena all’Olimpico. Il menù della domenica offre un gustoso lunch match tra Sassuolo e Fiorentina, due squadre ingolfate e smaniose ...