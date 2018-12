Il coro di Andora si esibirà sabato 30 dicembre al Concerto di Natale : Domenica 30 dicembre appuntamento con il concerto di Natale con il coro di Andora che si esibirà nella parrocchia di San Ambrogio. Dirige il coro il maestro Massimiliano Viapiano. Ingresso libero. ...

Concerto di Natale a Varazze con il Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine : Dopo gli ultimi grandi successi ottenuti dal Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine in terra francese, ricordiamo l'importante Concerto tenuto in occasione del gemellaggio tra la città di Varazze e ...

Varazze - questa sera Concerto di Natale del Coro 'Beato Jacopo' : Varazze. Dopo gli ultimi grandi successi ottenuti dal Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine in terra francese, ricordiamo l'importante Concerto tenuto in occasione del gemellaggio tra la città di ...

Concerto di Natale del 24/12/2018 – Con Gerry Scotti su Canale 5. : Questa sera su Canale 5 torna il Concerto di Natale, che quest’anno spegne ben 26 candeline. Si tratta della quarta edizione dal ritorno sull’ammiraglia Mediaset, avvenuto nel 2015, e della seconda consecutiva che si tiene nella storica sede nell’Aula Paolo VI in Vaticano dopo che, negli anni passati, l’evento si era tenuto in altre location (tra cui il vicino Auditorium della Conciliazione). Concerto […] L'articolo ...

Ascolti TV | Lunedì 24 Dicembre 2018. Santa Messa 12.9% - Concerto di Natale 13.4%. Bene Una Poltrona per Due (13.1%) : Alessandra Amoroso e Gerry Scotti Nella serata di ieri, Lunedì 24 Dicembre 2018, su Rai1 – dalle 21.19 alle 23.13 – la Santa Messa di Natale ha conquistato 2.323.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Canale 5 – dalle 21.41 alle 0.56 - Concerto di Natale in Vaticano, condotto da Gerry Scotti, ha raccolto davanti al video 1.966.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 Frozen – Il Regno del Ghiaccio ha interessato ...

Concerto di Natale in Vaticano 2018 : il cast : Alvaro Soler Si rinnova la tradizione televisiva del Concerto di Natale in Vaticano, che anche quest’anno sarà trasmesso in prima serata su Canale5. L’evento musicale si è tenuto il 15 dicembre nell’Aula Paolo VI in Vaticano ma andrà in onda stasera, vigilia di Natale. La manifestazione, condotta da Gerry Scotti, prevede la partecipazione di cantanti italiani ed internazionali tra cui Anastasia, Alessandra Amoroso, Ermal Meta ...

Il Concerto degli U2 per i senzatetto a Natale - video dall’evento benefico a Dublino con tanti altri artisti : Come spesso accaduto negli ultimi anni, nonostante le fatiche del tour appena finito, Bono e soci non si sono tirati indietro di fronte al tradizionale concerto degli U2 per i senzatetto a Natale. Ormai una consuetudine per il leader della band e il chitarrista The Edge, che anche stavolta si sono esibiti come buskers per augurare buon Natale ai senza fissa dimora a Dublino (gli homeless sono stimati in quasi 10mila in tutta l'Irlanda). I ...

Ospiti e scaletta del Concerto di Natale in Vaticano il 25 dicembre su Canale 5 con Ermal Meta - Alvaro Soler e molti altri (video) : Tanti sono gli Ospiti italiani ed internazionali del 26° Concerto di Natale in Vaticano. Promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica della Santa Sede, a favore della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes e di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus, l'evento è stato registrato in Vaticano a dicembre per essere trasmesso su Canale 5 in prima visione nel corso della serata di lunedì 24 dicembre. Il Concerto di Natale in Vaticano sarà ...

New Direction Tennessee State Gospel Choir/ Video - la battuta di Gerry Scotti - Concerto di Natale in Vaticano - : New Direction Tennessee State Gospel Choir presenta 'Oh Happy Days' al Concerto di Natale in Vaticano: le sue esibizioni.

Concerto di Natale in Vaticano 2018/ Scaletta e ospiti : tanti ospiti da Scotti - 24 Dicembre - : Concerto di Natale in Vaticano 2018 torna in onda su canale 5: sul palco, tra gli altri, Ermal Meta, Alessandra Amoroso e Alvaro Soler , oggi, 24 Novembre,

Il Concerto di Natale in Vaticano il 24 e il 25 dicembre su Canale 5 : tutti gli ospiti da Ermal Meta ad Alvaro Soler - Elisa e Alessandra Amoroso : Il Concerto di Natale in Vaticano torna su Canale 5 con tanti ospiti italiani ed internazionali. Lo spettacolo, registrato lo scorso 15 dicembre nell’Aula Paolo VI di Città del Vaticano, verrà trasmesso in prima serata lunedì 24 dicembre alle ore 21.30 e in replica martedì 25 dicembre alle ore 14.45, sempre su Canale 5. Il 26° Concerto di Natale in Vaticano è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica della Santa Sede, a favore ...

