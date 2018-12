Cinema | i film in programma nelle sale di Grosseto martedì 25 dicembre

La Befana vien di notte film al Cinema : cast - recensione - curiosità : La Befana vien di notte è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 27 dicembre 2018. La pellicola è diretta da Michele Soavi con protagonista Paola Cortellesi e sceneggiata da Nicola Guaglianone. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE La Befana vien di notte film al cinema: scheda e ...

Nelle tue mani film al Cinema : cast - recensione - curiosità : Nelle tue mani è uno dei film al cinema questa settimana in uscita Nelle sale giovedì 27 dicembre 2018. La pellicola è una commedia francese, diretta dal regista Ludovic Bernard, con protagonisti Jules Benchetrit e Lambert Wilson. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE Nelle SALE Nelle tue mani film al cinema: scheda e ...

I film del weekend : 21-23 dicembre - Cinema/TV : Charlie , Hailee Steinfeld, , alla soglia dei 18 anni e alla ricerca del suo posto nel mondo, scopre Bumblebee sfregiato dalle battaglie e inutilizzabile, ma ancora sotto forma di un grazioso ...

Film in uscita al Cinema - da Amici Come Prima a Il Ritorno di Mary Poppins : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : BUMBLEBEE di Travis Knight. Con Hailee Steinfeld, George Lendeborg Jr., Megyn Price. Usa 2018. Durata: 113’. Voto 4,5/5 (DT) 1987, dalle parti della costa californiana. Il transformer Autobot B-127 è in avanscoperta sulla terra ma, inseguito da due crudeli nemici Decepticon, e da un gruppo di militari statunitensi, soccombe. Lo ritrova, trasformato in un maggiolino Volkswagen e senza più software audio, l’adolescente ...

Adriano si dà al Cinema : in cantiere un film sulla sua vita e una commedia : A 36 anni comincia una nuova vita professionale per Adriano . L'Imperatore, che ha firmato uh contratto con la casa di produzione "Bananeira filmes", si dà al cinema. In cantiere ci sono già due ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto dal 20 al 24 dicembre : ... in via Mameli 24/C a Grosseto, da giovedì 20 a lunedì 24 dicembre : 'Capri-Revolution', di Mario Martone Durata: 122 minuti Ore 17.00 e 21.15; Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli:...

Capri Revolution film al Cinema : cast - recensione - curiosità : Capri Revolution è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 20 dicembre 2018. La pellicola diretta da Mario Martone ha come protagonisti Marianna Fontana, Reinout Scholten van Aschat. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Capri Revolution film al cinema: scheda e cast GENERE: Drammatico ANNO: 2018 REGIA: Mario ...

Arriverà nei Cinema a Natale il film d’animazione - Spider-Man - Un Nuovo Universo! Guarda il Trailer : Per i fan dell’Uomo Ragno arriva un appuntamento natalizio molto speciale. Dal 25 dicembre sarà in sala Spider-Man: Un Nuovo universo, film d’animazione targato Sony (e quindi slegato dagli ultimi film Disney-Marvel dedicati al personaggio)... L'articolo Arriverà nei cinema a Natale il film d’animazione, Spider-Man, Un Nuovo Universo! Guarda il Trailer proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cold War film al Cinema : cast - recensione - curiosità : Cold War è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 20 dicembre 2018. La pellicola diretta da Pawel Pawlikowski ha come protagonisti Tomasz Kot, Agata Kulesza. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Cold War film al cinema: scheda e cast GENERE: Drammatico ANNO: 2018 REGIA: Pawel Pawlikowski cast: Tomasz Kot, Agata ...

Bumblebee film al Cinema : cast - recensione - curiosità : Bumblebee è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 20 dicembre 2018. La pellicola diretta da Travis Knight ha come protagonisti Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Bumblebee film al cinema: scheda e cast GENERE: Azione, Avventura, Fantascienza ANNO: 2018 REGIA: Travis ...

Io sono Mia - il film su Mia Martini con Serena Rossi - in anteprima al Cinema a gennaio 2019 (video trailer) : Io sono Mia, il film su Mia Martini prodotto da Rai Fiction, esordirà in anteprima sul grande schermo prima di arrivare in prima serata su Rai1 e on line, in streaming su RaiPlay. Tre i giorni di programmazione previsti per il film, distribuito da NexoDigital in decine di sale cinematografiche italiane alla vigilia del debutto nel palinsesto di Rai1, un'iniziativa che ha già riscosso grande successo di pubblico con l'anteprima del film ...

Wine to love film al Cinema : cast - recensione - curiosità : Wine to love è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale come evento speciale il 18 e il 19 dicembre 2018. La pellicola diretta da Domenico Fortunato ha come protagonisti Ornella Muti e Domenico Fortunato. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Wine to love film al cinema: scheda e ...

Natale al Cinema - i film in uscita : da 'Amici come prima' a 'Spider-Man' : Ampia e variegata scelta per il film da vedere a Natale al cinema. All’insegna dell'animazione e delle pellicole per famiglie come nella più classica tradizione e, in virtù di una ricca programmazione cinematografica, anche con una serie di proposte capaci di soddisfare le diverse esigenze di ogni cinefilo. Ad ognuno la sua scelta quindi. A seguire, segnaliamo alcuni tra i titoli più interessanti in uscita. I film da vedere a Natale al ...

Il Trieste Film Festival regala il Cinema agli under 30 : Una ricorrenza importante va accompagnata da iniziative straordinarie, così il Trieste Film Festival ha deciso di invitare gratuitamente al cinema tutti i nati dopo la Caduta del Muro di Berlino. L'...