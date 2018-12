Ciclocross | Coppa del Mondo Zolder 2018 | i convocati dell’Italia Arzuffi | Toneatti e

Ciclocross - Coppa del Mondo Namur 2018 : vince van der Poel - secondo van Aert. 15° Gioele Bertolini : L’olandese Mathieu van der Poel ha centrato la quarta vittoria consecutiva in Coppa del Mondo di Ciclocross, alzando le braccia al cielo anche a Namur, in Belgio, sede della sesta tappa del circuito maggiore: il campione europeo ha dato oltre un minuto a tutti gli avversari, andando a precedere due padroni di casa, ovvero Wout van Aert, secondo, e Toon Aerts, terzo. Quindicesimo l’unico azzurro in gara, Gioele Bertolini. In ...

Coppa del Mondo Ciclocross – L’under Dorigoni conquista l’argento. Ottimo 4^ per lo junior Toneatti : A Namur vince il britannico Pidcock, leader di Coppa. L’azzurro replica il risultato di Tabor e scavalca Iserbyt al terzo posto del challenge Uci. Tra gli junores: vince il belga Ryan Cortjens.Quattro italiani tra i primi venti Jacob Dorigoni ha colto a Namur, Coppa del Mondo, una magnifica medaglia d’argento nella gara under 23. L’azzurro ha ingaggiato una lotta gagliarda con il britannico Thomas Pidcock, leader di ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa di Namur - cinque azzurri in Belgio : Domenica 23 dicembre si disputerà una tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclocross, a Namur (Belgio) ultimo appuntamento prima delle festività natalizie. Saranno presenti anche cinque italiani, convocati da Davide Cassani su indicazione del CT Fausto Scotti. Davide De Pretto Emanuele Huez Samuele Leone Luca Pescarmona Davide Toneatti Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2018 Koksjide : dominio per Van der Poel - battuto Van Aert : Successo numero tredici, settima vittoria nel giro di due mesi: Mathieu Van Der Poel domina in lungo e in largo nella Coppa del Mondo di Ciclocross. L’olandese, in maglia di campione d’Europa, trionfa anche in Belgio, in quel di Koksjide, battendo il padrone di casa Wout Van Aert, campione del Mondo in carica. Consueto duello tra i due che è andato a favore dell’olandese che ha vinto per 25”. Terzo Toon Aerts, quarto Lars ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Koksijde 2018 : Denise Betsema centra la prima vittoria nel circuito - quinto posto per Alice Maria Arzuffi : Le olandesi continuano a dettare legge nella Coppa del Mondo di Ciclocross. A Koksijde (Belgio), nella quinta tappa stagionale, si impone Denise Betsema, che a 25 anni coglie il primo successo nel circuito al termine di una grande gara. Alle sue spalle si piazzano la britannica Nikki Brammeier e la campionessa europea Annemarie Worst. Non riesce invece a confermarsi sul podio la nostra Alice Maria Arzuffi, che chiude al quinto posto. Una gara ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Koksijde 2018 : i risultati delle categorie giovanili. Successi per Pidcock e Ronhaar : È cominciata in mattinata la quinta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 a Koksijde (Belgio), cittadina delle Fiandre Occidentali affacciata sull’Oceano. Per le categorie Junior e Under 23 maschili si è trattato in realtà del terzo appuntamento con il massimo circuito mondiale. Il programma di gare proseguirà questo pomeriggio con le prove Elite. Nella gara Junior si è imposto l’olandese Pim Ronhaar con il tempo di ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2018-2019 : Van Der Poel vuole dominare a Koksijde. Arzuffi e Dorigoni per confermarsi sul podio : Domenica 25 novembre si svolgerà a Koksijde la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclocross. Il massimo circuito internazionale torna in Belgio, che ospiterà anche i due successivi appuntamenti a fine dicembre. Considerando gli ultimi risultati, non sarà però facile per i padroni di casa imporsi, visto che sulla carta saranno gli olandesi a partire ancora favoriti. Nella gara maschile Mathieu Van Der Poel è pronto a continuare il ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2018-2019 : Van Der Poel pronto a continuare il suo domino a Koksijde. Arzuffi e Dorigoni vogliono confermarsi sul podio : Domenica 25 novembre si svolgerà a Koksijde la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclocross. Il massimo circuito internazionale torna in Belgio, che ospiterà anche i due successivi appuntamenti a fine dicembre. Considerando gli ultimi risultati, non sarà però facile per i padroni di casa imporsi, visto che sulla carta saranno gli olandesi a partire ancora favoriti. Nella gara maschile Mathieu Van Der Poel è pronto a continuare il ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Tabor 2018 : assolo di Mathieu Van der Poel - sul podio anche Vanthourenhout e Van der Haar. Indietro gli azzurri : Si è conclusa anche l’ultima gara in programma nella quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclocross in scena a Tabor (Repubblica Ceca). Tra gli Elite maschile ha prevalso l’olandese Mathieu Van der Poel, che ha conquistato la seconda vittoria in stagione pareggiando il conto con il principale rivale, il belga Toon Aerts. Il 23enne nato a Kepellen ha messo in atto un vero e proprio dominio guidando la corsa dal primo ...

Ciclocross - Coppa del Mondo : splendido argento dell'italiano Dorigoni a Tabor : ... 11° e 14°, nella gara juniores vinta dal belga Meeussen Grande risultato del tricolore Jacob Dorigoni nella quarta prova di Coppa del Mondo disputata questa mattina a Tabor, nella Repubblica Ceca. ...

Ciclocross – Coppa del Mondo : splendido argento dell’italiano Dorigoni a Tabor : Il tricolore under 23 secondo davanti al francese Benoist nella gara vinta dal britannico Pidcock – Bravi anche gli azzurrini Toneatti e Huez (11° e 14°) nella gara juniores vinta dal belga Meeussen Grande risultato del tricolore Jacob Dorigoni nella quarta prova di Coppa del Mondo disputata questa mattina a Tabor, nella Repubblica Ceca. L’under 23 italiano si è piazzato al secondo posto a 11” dal britannico Thomas Pidcock, vincitore della ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Tabor 2018 : ottimo terzo posto per Alice Maria Arzuffi dietro a Lucinda Brand e Annemarie Worst : Nella gara Elite femminile della quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 in scena a Tabor (Repubblica Ceca) arriva il secondo podio di giornata per l’Italia. Alice Maria Arzuffi conferma l’ottimo momento di forma e, dopo la vittoria del Superprestige della scorsa settimana, trova una splendida terza posizione. L’azzurra è stata molto abile nel tenersi alla larga dalle cadute che hanno contraddistinto la prova ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Tabor 2018 : i risultati delle categorie giovanili. Jakob Dorigoni splendido 2° tra gli Under 23. Successi per Pidcock e Meeussen : La quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 in scena oggi a Tabor (Repubblica Ceca) si è aperta con le categorie Junior e Under 23 maschili. Per i corridori impegnati si è trattato in realtà del secondo appuntamento con il massimo circuito mondiale, dato che nelle due tappe americane di settembre erano in programma le sole gare Elite. L’Italia ha iniziato al meglio la giornata con il secondo posto di Jakob Dorigoni tra gli Under 23. ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2018-2019 : i risultati delle categorie giovanili. Jakob Dorigoni splendido 2° tra gli Under 23. Successi per Pidcock e Meeussen : La quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 in scena oggi a Tabor (Repubblica Ceca) si è aperta con le categorie Junior e Under 23 maschili. Per i corridori impegnati si è trattato in realtà del secondo appuntamento con il massimo circuito mondiale, dato che nelle due tappe americane di settembre erano in programma le sole gare Elite. L’Italia ha iniziato al meglio la giornata con il secondo posto di Jakob Dorigoni tra gli Under 23. ...