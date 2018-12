Ciclismo | Peter Sagan correrà anche la Vuelta a San Juan | super inizio di stagione per lo

Ciclismo - Giuseppe Martinelli fa i pronostici della prossima stagione : “Froome sarà ancora il numero uno - Moscon può diventare super - Thomas non si ripeterà” : La stagione 2019 di Ciclismo è ormai alle porte e si iniziano a fare i pronostici su cosa accadrà nel prossimo anno. Tra coloro che conoscono meglio questo sport troviamo Giuseppe Martinelli, uno dei direttori sportivi più importanti degli ultimi trent’anni. Da Marco Pantani a Fabio Aru, passando per Gilberto Simoni, Damiano Cunego e Vincenzo Nibali, la lista dei corridori diventati campioni sotto la sua guida è davvero lunghissima. In ...

Ciclismo - Peter Sagan annuncia il programma per il 2019 : niente Giro - sarà al Tour : Peter Sagan ha annunciato la prima parte del calendario delle gare alle quali prenderà parte nel 2019: lo slovacco salterà il Giro d’Italia, concentrandosi ancora una volta sul Tour de France. Interessante anche la preparazione scelta per arrivare al GT transalpino e la divisione delle gare che vedranno protagonisti gli altri velocisti della BORA. Il tre volte campione del mondo tra il 2015 ed il 2017 ha anche annunciato che non andrà a ...

Ciclismo - Peter Sagan : ‘Non andrò sul circuito dei Mondiali - non funziona’ : Nel prossimo mese di settembre Peter Sagan avrà un nuovo appuntamento con la storia. Il fuoriclasse slovacco andrà a caccia della quarta maglia di Campione del Mondo, un traguardo mai raggiunto da nessuno nella storia ormai quasi centenaria della rassegna iridata di Ciclismo. Se quest’anno la vittoria di Sagan era quasi impossibile, per via dell’altimetria particolarmente impegnativa del circuito di Innsbruck, nel 2019 il tracciato sarà molto ...

Ciclismo - Daniel Oss : “Peter Sagan ispira tutta la squadra. Amo le Classiche - posso essere un outsider” : Daniel Oss si trova in raduno con la Bora-Hansgrohe, il ciclista italiano è pronto per affrontare la sua seconda stagione con la maglia del team tedesco e ha tracciato un bilancio della sua annata a Cyclingnews: “Quest’anno è stato fantastico e perfetto, mi è piaciuto. Sono molto felice della Parigi-Roubaix, della maglia verde al Tour de France: abbiamo incominciato bene con il Tour Down Under e abbiamo finito bene“. Il 31enne ...

Ciclismo - Peter Sagan : “La Milano-Sanremo un sogno - proverò la Liegi. La Bora è fortissima per le Classiche” : La Bora-hansgrohe sta svolgendo un ritiro a Maiorca, la corazzata tedesca si appresta a vivere una grande stagione nel World Tour e il periodo di preparazione in terra iberica sarà fondamentale per mettere fieno in cascina. La squadra si è rafforzata molto con gli arrivi di Maximilian Schachmann, Oscar Gatto e Jempy Drucker ma la stella indiscussa è sempre Peter Sagan: il tre volte Campione del Mondo non indosserà la maglia iridata (cosa che non ...

Ciclismo - Peter Sagan si diverte in ritiro e si prepara per la nuova stagione : La Spagna è stata presa d’assalto in questi giorni da una grande quantità di squadre di Ciclismo che stanno iniziando a preparare la stagione 2019. Se qualche anno fa era in Italia che si concentravano i ritiri invernali delle formazioni professionistiche ora è alle Baleari e nella Comunità Valenciana che i corridori hanno trovato il clima, le strutture e tutto quello che serve per ricominciare ad allenarsi. Tra i tanti, ha scelto questo ...

Ciclismo - Peter Sagan : 'C'è poco rispetto in gruppo'. Torna in mountain bike dal 2021? : Tutto è cambiato con i continui viaggi e le gare in giro per il mondo: quando arrivo in hotel non so nemmeno se sono in Belgio, Stati Uniti o Francia". Sagan ha anche ricordato un aneddoto legato ...

Ciclismo - Peter Sagan potrebbe smettere a fine contratto : ‘A volte è troppo per me’ : Quello che ha firmato qualche mese fa con la Bora Hansgrohe potrebbe essere l’ultimo contratto di Peter Sagan nel Ciclismo professionistico su strada. Il fuoriclasse slovacco e il suo staff lo hanno rivelato in un’intervista al giornale olandese Fiets. Se già in passato il tre volte iridato aveva mostrato una passione piuttosto debole per il Ciclismo su strada, preferendogli di gran lunga la mountain bike, ora ha parlato di una vera ...