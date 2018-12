Ciclismo | l' ammissione di Chris Froome | ' Al Giro d' Italia non ero equilibrato'

Blastingnews

(Di lunedì 24 dicembre 2018) La vittoria ald'diresterà nella storia come uno dei momenti indimenticabili del 2018 del, soprattutto per quella epica cavalcata solitaria nella tappa con il Colle delle Finestre. Per il capitano della Sky è stato durissimo arrivare alla maglia rosa, non solo per la situazione di classifica che si era creata fino a poche tappe dalla fine, ma anche per i problemi fisici di cui ha sofferto.è caduto un paio di volte nella prima settimana di corsa, e in alcuni momenti è stato sul punto di staccarsi ed uscire di classifica....