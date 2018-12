Chiellini fa gli auguri ai soldati italiani | Grazie e buon Natale dalla

Juventus - Chiellini : 'Icardi il più forte dopo CR7 - ti disintegra mentalmente. Abbiamo ancora margini di miglioramento' : La sconfitta indolore contro lo Young Boys è archiviata e la Juventus " forte del primo posto ottenuto nel girone di Champions e in attesa del sorteggio degli ottavi di finale " può concentrarsi ...

Juventus - Allegri : "Vogliamo il primo posto. Chiellini riposa - Ronaldo ci sarà" : La Juventus si prepara alla sfida contro lo Young Boys, nella quale i bianconeri andranno a caccia di un successo per blindare il primo posto nel Gruppo H. Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri,...

Le magliette di Ronaldo e Chiellini all'asta per 'Alto Adige aiuta' : BOLZANO. Le magliette autografate di Cristiano Ronaldo e di Giorgio Chiellini all'asta per sostenere il progetto di beneficenza "Südtirol hilft- l'Alto Adige aiuta" che solo l'anno scorso ha ottenuto ...

Calcio - i migliori italiani della quindicesima giornata di Serie A. Immobile e Quagliarella ancora a segno - Chiellini insuperabile : Tante partite spettacolari nella quindicesima giornata della Serie A di Calcio. Tra rimonte, pareggi all’ultimo minuto e molti gol, non è mancato il divertimento in questo week-end con la Juventus che batte l’Inter e resta saldamente al comando, mentre il Napoli si mantiene in scia. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato. Giorgio Chiellini (Juventus): il centrale ...

Libertadores - River-Boca : da Icardi a Chiellini - quanti campioni sugli spalti del Bernabeu : Tantissimi i grandi campioni del mondo del calcio presenti sulle tribune del Santiago Bernabeu di Madrid dove è andata in scena la finale di ritorno della Copa Libertadores tra River Plate e Boca ...

Chiellini è un muro - Bentancur sempre più completo. Gagliardini - palo fatale : JUVENTUS Szczesny 6 Zero parate, attento sulle uscite, preciso con i piedi. Cancelo 6,5 Soffre Perisic e Allegri lo sposta a sinistra, meglio quando attacca: da suoi piedi arriva l'assist per l'1-0 di ...

FIFA del Lupo : Ramirez orgoglio Samp - affare Bakayoko. Chiellini - che trappola! : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...

Juventus - Chiellini : 'CR7 migliora tutta la squadra. Allegri è la nostra guida' : Passano gli anni, ma lui è sempre lì, seduto al tavolo dei migliori. Giorgio Chiellini ha partecipato al galà dell'Aic insieme ai compagni di squadra Dybala, Pjanic, Cancelo e Alex Sandro e all'...

Giovinco : 'CR7? No - anche io alla Juve toglierei Chiellini. E' stato bello ritrovare la Nazionale' : Se si sente una bandiera a Toronto "Semmai una piccola bandiera " scherza con il sorriso " Parliamo di un mondo del tutto diverso da quello europeo, non voglio paragonare le due cose. In America il ...

Fiorentina-Juventus - Pioli : “Gioca Gerson. Chiellini? Miglior difensore del mondo” : FIORENTINA JUVENTUS Pioli- Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina Juventus, ha fatto il punto della situazione svelando alcuni retroscena di formazioni e annunciando qualche novità. Il tecnico ha ammesso di avere grandi ambizioni e di sfidare una Juventus, una corazzata che ti obbliga a dare sempre il 100%. Il tecnico ha poi […] L'articolo Fiorentina-Juventus, Pioli: “Gioca Gerson. Chiellini? Miglior ...

Mazzoleni-Chiellini : spunta il video dagli spogliatoi - lo juventino parla con l'arbitro : E’ passata una settimana dal big match che ha visto sfidarsi Milan e Juventus a San Siro. Le polemiche, però, sembrano non essere ancora finite, grazie ad un video arrivato dall’Inghilterra che ha fatto alzare un polverone intorno all’arbitro Mazzoleni. La partita come si sa è stata molto accesa, l’arbitro durante il match si è reso protagonista di episodi molto dubbi. Durante il corso del primo tempo Mazzoleni non aveva infatti visto un netto ...

“Che tempo che fa” – Ottava puntata del 18 novembre 2018 – Pieraccioni - Baudo - Chiellini e Mancini tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ottava puntata del 18 novembre 2018 – Pieraccioni, Baudo, Chiellini e Mancini tra gli ...

Italia-Portogallo - Chiellini alla 100ª presenza in maglia azzurra : “non sono insostituibile - è un sogno!” : Le parole di Giorgio Chiellini alla vigilia della sfida di Nations League tra Italia e Portogallo che segnerà la sua 100ª presenza in azzurro “Non sono insostituibile, non lo è nessuno. Venire qui è bello perché c’è partecipazione da parte di tutti. Dobbiamo proseguire nel percorso di crescita visto in Polonia“. Così Giorgio Chiellini in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro il Portogallo dove ...

Nazionale : 100 volte Chiellini - il dottore nel club degli immortali : E sono 100 . Numero importante, non solo tondo. A cento presenze in Nazionale sono arrivati in pochi finora: Buffon , Cannavaro , Paolo Maldini , De Rossi , Pirlo , Zoff . Altri campioni immortali non ...