Chiara Ferragni | Fedez è nudo nel selfie su Instagram

Chiara Ferragni e la FOTO censurata del lato B di Fedez : il Natale dei Ferragnez sulle Dolomiti [GALLERY] : Chiara Ferragni e Fedez trascorreranno il Natale con Leone in uno splendido resort sulle Dolomiti: ciò che attira la curiosità dei fan è però quella FOTO hot del rapper censurata dall’influencer Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo le vacanze natalizie in un lussuoso resort sulle Dolomiti. Lo scenario innevato delle splendide montagne italiane farà da sfondo alle loro ferie ad alta quota. Anche dalle piste di sci, dalla spa e ...

Chiara Ferragni e i prezzi da urlo : fino a 650 euro per assistere alla sua masterclass : Chiara Ferragni torna a far discutere il popolo del web. Proprio come Kim Kardashian, una delle maggiori influencer del mondo, anche Chiara Ferragni terrà infatti una masterclass sul make up. Nello specifico una masterclass è una lezione impartita da un professionista e, nell'occasione, ad affiancare la fashion blogger ci sarà Manuele Mameli, il suo truccatore di fiducia. Intanto, però, sui social monta la polemica per i prezzi dell'iniziativa. ...

Salvatore Aranzulla contro Chiara Ferragni : “Fatturo più di 3 milioni all’anno. Voi influencer finirete - i miei tutorial no” : Salvatore Aranzulla, il divulgatore informatico più celebre d’Italia grazie ai suoi tutorial, si è scagliato contro gli influencer, prima fra tutte Chiara Ferragni. “Ho molte perplessità sul futuro di Chiara Ferragni e di tutti gli influencer e youtuber”, ha detto Aranzulla, aggiungendo che “il loro è un successo effimero che avrà vita breve”. E aggiunge: “C’è un motivo ben preciso. Chiara Ferragni e company sono ospiti ...

Roberto Cavalli commenta un post di Chiara Ferragni e Fedez : “Amore o pubblicità?” : Roberto Cavalli proprio non ama Chiara Ferragni. Già a fine novembre lo stilista fiorentino aveva storto il naso di fronte a una foto della fashion blogger italiana più famosa al mondo: “Stai facendo pubblicità al tuo ombelico! Chi credi di essere? Sei solo una macchina da soldi! Non c’è spontaneità né amore in ciò che fai”, aveva scritto a corredo di una foto che ritraeva la Ferragni con in dosso un costume trasparente. Ora il maestro della ...

Chiara Ferragni - 37 mila utenti in fila per la sua masterclass : è polemica per il biglietto : I segreti del make up di Chiara Ferragni verranno svelati il 9 febbraio a milano. L’appuntamento si chiama Beauty Bites ed è la prima masterclass pensata dall’influencer insieme al suo truccatore di fiducia Manuele Mameli. Una lezione di trucco della durata di 4 ore che si svolgerà al teatro Vetra. I biglietti sono disponibili da ieri e quando Chiara ha dato il “segnale” – il via alle vendite dal suo Instagram – ha letteralmente scatenato ...

"Ma vogliamo parlare delle tue orecchie?". Chiara Ferragni nel mirino del web. E lei ci rimane male : La prima masterclass di Chiara Ferragni dedicata alla bellezza è stato un vero e proprio successo. La messa in vendita online dei biglietti di un corso intensivo di trucco con l'inseparabile, per la ...