Chiara Ferragni e la FOTO censurata del lato B di Fedez | il Natale dei Ferragnez sulle

Chiara Ferragni - Fedez è nudo nel selfie su Instagram : «Sono sempre pronta mentre lui è ancora nudo». Chiara Ferragni sintetizza in uno scatto il dilemma di molte coppie: perché non si è mai pronti contemporaneamente per...

Chiara Ferragni e i prezzi da urlo : fino a 650 euro per assistere alla sua masterclass : Chiara Ferragni torna a far discutere il popolo del web. Proprio come Kim Kardashian, una delle maggiori influencer del mondo, anche Chiara Ferragni terrà infatti una masterclass sul make up. Nello specifico una masterclass è una lezione impartita da un professionista e, nell'occasione, ad affiancare la fashion blogger ci sarà Manuele Mameli, il suo truccatore di fiducia. Intanto, però, sui social monta la polemica per i prezzi dell'iniziativa. ...

Chiara Ferragni e la foto col pancino - fan confusi : «Sei incinta?». Ma è un vecchio scatto con Fedez : Chiara Ferragni e la foto con il pancino su Instagram. I fan emozionati: «Sei incinta?». Su Leggo.it le ultime novità. L'influencer più famosa del mondo ha...

Salvatore Aranzulla contro Chiara Ferragni : “Fatturo più di 3 milioni all’anno. Voi influencer finirete - i miei tutorial no” : Salvatore Aranzulla, il divulgatore informatico più celebre d’Italia grazie ai suoi tutorial, si è scagliato contro gli influencer, prima fra tutte Chiara Ferragni. “Ho molte perplessità sul futuro di Chiara Ferragni e di tutti gli influencer e youtuber”, ha detto Aranzulla, aggiungendo che “il loro è un successo effimero che avrà vita breve”. E aggiunge: “C’è un motivo ben preciso. Chiara Ferragni e company sono ospiti ...

Roberto Cavalli commenta un post di Chiara Ferragni e Fedez : “Amore o pubblicità?” : Roberto Cavalli proprio non ama Chiara Ferragni. Già a fine novembre lo stilista fiorentino aveva storto il naso di fronte a una foto della fashion blogger italiana più famosa al mondo: “Stai facendo pubblicità al tuo ombelico! Chi credi di essere? Sei solo una macchina da soldi! Non c’è spontaneità né amore in ciò che fai”, aveva scritto a corredo di una foto che ritraeva la Ferragni con in dosso un costume trasparente. Ora il maestro della ...

Chiara Ferragni - 37 mila utenti in fila per la sua masterclass : è polemica per il biglietto : I segreti del make up di Chiara Ferragni verranno svelati il 9 febbraio a milano. L’appuntamento si chiama Beauty Bites ed è la prima masterclass pensata dall’influencer insieme al suo truccatore di fiducia Manuele Mameli. Una lezione di trucco della durata di 4 ore che si svolgerà al teatro Vetra. I biglietti sono disponibili da ieri e quando Chiara ha dato il “segnale” – il via alle vendite dal suo Instagram – ha letteralmente scatenato ...

"Ma vogliamo parlare delle tue orecchie?". Chiara Ferragni nel mirino del web. E lei ci rimane male : La prima masterclass di Chiara Ferragni dedicata alla bellezza è stato un vero e proprio successo. La messa in vendita online dei biglietti di un corso intensivo di trucco con l'inseparabile, per la ...