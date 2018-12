' Chi abusa dei bambini si prepari alla giustizia divina' | l' appello di Papa Francesco

Polonia - moglie abusata dal marito per anni e ridotta in sChiavitù : stuprata dai cognati : Una terribile storia di violenza e abusi arriva dalla Polonia, precisamente dalla cittadina di Parszczye, situata a nord del Paese. Un uomo è stato condannato a 25 anni di carcere per aver rinchiuso la moglie in uno scantinato per anni. Qui veniva sottoposta ad abusi sessuali anche da parte dello stesso e dai cognati. I fatti contestati all'uomo risalgono ad un arco temporale che va dal 2006 al 2010. Secondo quanto riportato dal quotidiano ...

Abusa della figlia per 20 anni e nasce una bimba : inChiodato dal Dna : È stato arrestato nelle scorse ore, con l'accusa più infamante: avere violentato sua figlia e averla messa incinta. Il test del Dna ha infatti inchiodato alle sue...

Abusa della figlia per 20 anni e nasce una bimba : inChiodato dal Dna : È stato arrestato nelle scorse ore, con l'accusa più infamante: avere violentato sua figlia e averla messa incinta. Il test del Dna ha infatti inchiodato alle sue...

Astronomia - analogie tra gli asteroidi Bennu e Ryugu : quest’ultimo è troppo roccioso - a risChio il touchdown della sonda Hayabusa2 [FOTO] : 1/5 Credit: JAXA ...

Torino - abusava delle fidanzatine del figlio 14enne : Chiesta maxi condanna a 23 anni : Una bruttissima storia arriva dalla città di Torino, dove un uomo di 44 anni avrebbe abusato, più volte, delle fidanzatine del figliastro 14enne. Anche le ragazzine, così come il ragazzo, erano minorenni. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, gli episodi sarebbero avvenuti in un arco temporale compreso tra il 2008 e il 2009. L'uomo, che di mestiere faceva l'addetto alla security in discoteca, più volte avrebbe costretto il ...

Spray al peperoncino - Salvini : 'Chi ne abusa va arrestato - anche se minorenne' : Chi abusa dello Spray al peperoncino va arrestato. Lo ha detto Matteo Salvini dopo il caso della discoteca di Corinaldo e in due scuole di Pavia e Soncino. 'Lo Spray al peperoncino ha salvato tante ...

Spray al peperoncino - Salvini : «Arrestare Chi ne abusa - anche minori» : Chi abusa dello Spray al peperoncino va arrestato. Lo ha detto Matteo Salvini dopo il caso della discoteca di Corinaldo e in due scuole di Pavia e Soncino. 'Lo Spray al peperoncino ha salvato tante ...

Corinaldo - Salvini : "Chi abusa dello spray va arrestato. Anche se minore" : Il ministro dell'Interno: "No al ritiro degli spray dal mercato. Hanno salvato tante donne da violenze e stupri"

Corinaldo - Matteo Salvini : “Chi abusa dello spray al peperoncino va arrestato” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, vuole la linea dura sulla regolamentazione dell'uso dello spray urticante dopo la strage nella discoteca di Corinaldo: "Lo spray al peperoncino ha salvato tante donne da violenze e stupri. Va usato in maniera intelligente. Chi ne abusa per quello che mi riguarda non va richiamato, ma va arrestato anche se minorenne".Continua a leggere

Salvini : «Chi abusa di spray al peperoncino va arrestato anche se minorenne» : 'Lo s pray al peperoncino ha salvato tante donne da violenze e stupri: va usato in maniera intelligente. Chi ne abusa per quello che mi riguarda non va richiamato, ma va arrestato anche se minorenne'. ...

Abusava delle pazienti e filmava gli incontri : Chiesti 8 anni per il medico estetico : A tradirlo è stata l'inclinazione a non avere nessun freno inibitorio con le pazienti. Mentre si spogliavano le filmava di nascosto con microtelecamere inserite negli occhiali e in una radiosveglia ...

Stati Uniti - cateChista abusa di un bambino di tre anni : preso grazie alle telecamere : Gli era stato affidato un gruppo di bambini di età compresa fra i 3 e i 5 anni per potersi occupare di loro in qualità di catechista. La sua proverbiale bontà aveva fatto colpo su moltissimi dei genitori che portavano al catechismo i propri figli. Ma le telecamere di sorveglianza all'interno della chiesa stessa lo riprendono mentre pratica atti sessuali su un bambino di tre anni. E' successo a North Charleston, nello Stato della Carolina del ...

Usa - cateChista avrebbe abusato di un bimbo di 3 anni nei bagni della Chiesa : arrestato : Una bruttissima vicenda di presunti abusi su minori arriva questa volta dagli Stati Uniti, e precisamente dalla Carolina del Sud. L'episodio, che potrebbe anche non essere l'unico, si è verificato in una chiesa di North Charleston negli scorsi giorni, alla NewSpring Church. Qui, il 28enne Jacop Robert Lee Hazlett, questo il nome del presunto molestatore, avrebbe abusato di un bambino di soli 3 anni nei bagni della stesso edificio religioso. ...

Usa - cateChista scoperto mentre abusa di un bimbo di 3 anni in Chiesa : Il 28enne doveva occuparsi di un gruppo di bambini dai 3 ai 5 anni nell'ambito delle sue mansioni in chiesa ma ha approfittato del momento per portare un piccolo di 3 anni nei bagni della chiesa e praticare atti sessuali su di lui. A smascherarlo alcune telecamere di sorveglianza piazzate in chiesa proprio per evitare simili casi.Continua a leggere