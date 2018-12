Che ne è stato della band travolta dallo tsunami?

Conte spiega perché in Senato non c'è stato tempo di discutere la manovra : Roma, 24 dic., askanews, - I tempi di discussione strettissimi al Senato per la manovra sono stati dovuti al 'negoziato con Bruxelles, davvero molto complesso, le tempistiche' ma non c'era 'nessuna ...

Picchia nonno 90enne perché gli rifiuta soldi per droga - arrestato a Pavia : Ha Picchiato a sangue il nonno 90enne perché non voleva dargli i soldi per la droga. Ora è stato arrestato dai carabinieri di Rivanazzano (Pavia). Nel corso di un controllo per prevenire truffe agli anziani e spaccio di stupefacenti, una pattuglia dei carabinieri di Rivanazzano, coordinata dalla Compagnia di Voghera, è stata allertata dalle grida che arrivavano da un'abitazione in paese. I militari si sono trovati di ...

Usa - si dimette anChe l’inviato anti-Isis per il ritiro delle truppe della Siria. Ma Trump insiste : “Stato islamico sconfitto” : Dopo le dimissioni del capo del Pentagono James Mattis, Donald Trump deve incassare un’altra perdita pesante. Si è infatti dimesso l’inviato speciale Usa presso la coalizione internazionale anti Isis Brett McGurk, anche lui in polemica con la decisione del capo della Casa Bianca di ritirare le truppe statunitensi dalla Siria. Nella lettera di dimissioni, McGurk afferma che l’Isis è in fuga ma non è sconfitto e spiega come il ...

Il protagonista di ChuChel è stato modificato da nero ad arancione per evitare accuse di razzismo : Peculiare il caso di Chuchel, gioco in cui è stato modificato il colore del protagonista, dal nero all'arancione, per evitare di essere oggetto di accuse di razzismo.evitare determinati stereotipi è auspicabile in casi come questo, riporta Destructoid, in cui le critiche del pubblico potrebbero decisamente avere un influenza determinante nelle vendite. Basti pensare a quanto successo con Battlefront 2, e quanto la polemica sollevata dal pubblico ...

Ospite dell'ultima puntata di Rivelo, Costantino Vitagliano ha parlato del suo passato dorato e dell'inevitabile declino della sua fama. Il re dei tronisti ha anche raccontato di come Daniele Interrante e gli altri suoi...

Gb - liberato cargo italiano Che era stato sequestrato da 4 clandestini - : La nave italiana portacontainer Grande Tema, della Grimaldi Lines, era partita da Lagos, in Nigeria: i pirati l'hanno bloccata per ore nell'Estuario del Tamigi. A bordo un equipaggio di 27 persone. ...

Bione - cultura - 'piccola' - Welfare - nuovo Comune e parCheggi - Brivio : 'Il 2018 è stato il mio miglior anno' : Approfondimenti Ostello di Lecco: aggiudicati i lavori per meno di due milioni di euro, s'inizia a gennaio 20 dicembre 2018 'Il 2018 è stato il mio miglior anno, un anno straordinario. Chi non la ...

Torino - nigeriano arrestato in stazione. I passanti filmano e i poliziotti reagiscono : “Perché li difendete - a noi chi ci pensa?” : Un arresto alla stazione di Torino Porta Nuova. Tre agenti della Polfer e due militari in servizio di pattugliamento bloccano un uomo. Questo si divincola, si vivono attimi concitati. Una scena ripresa dai cellulari dei passanti, qualcuno si ferma e solidarizza con l’arrestato. Una donna fa notare: “E’ un essere umano anche lui”, una seconda: “Siete in cinque contro uno”. Osservazioni che fanno saltare i nervi ...

Arrestato Peter Chérif - la mente dell'attentato a Charlie Hebdo : Il jihadista francese, Peter Chérif, sospettato di essere una delle menti dell'attentato al giornale satirico Charlie Hebdo nel gennaio 2015 a Parigi, è stato catturato a Gibuti, è già nelle mani della polizia francese e in via di estradizione verso la Francia. Lo rende noto il sito del settimanale Marianne, citando fonti del governo, ripreso da altri media francesi. L'uomo, 36 anni, era amico dei fratelli Kouachi, ...

Mattis - il «cane pazzo» Che aveva conquistato la fiducia degli alleati : All'inizio Trump, un po' in soggezione, gli ha lasciato di fatto la gestione della politica militare che, per gli Stati Uniti, significa anche una grande porzione della politica estera. È stato ...

Milan - Cutrone a Gattuso : 'Perché devo uscire io?'/ Il 63 chiede scusa : 'Ho sbagliato - è stato un malinteso' : Milan, Cutrone a Gattuso: 'Perché devo uscire io?'. Polemica al momento del cambio nella gara contro il Bologna: il numero 63 rossonero chiede scusa.