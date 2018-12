C' è un settore con 2 200 posti di lavoro a rischio ma la politica non se ne interessa

Fiere - eventi - congressi : troppe norme frenano il settore allestimenti : Fiere, mostre, spazi espositivi, eventi, spettacoli di grandi e piccole dimensioni, temporary shop sono il 'core business' di un' attività imprenditoriale , quella degli allestimenti, di cui non si parla molto ma in realtà rappresenta un ...

Così la web tax colpisce un settore giovane che cresce più dell'economia : Forse a Palazzo Chigi non sanno che in Italia c'è un settore che cresce al 2,3 per cento annuo, ovvero più del doppio dell'economia generale, e che assume principalmente ragazzi tanto che nel 2017 erano ben 64mila le "web vacancy", e che aiuta a creare nuove imprese come le 10 mila startup innovative o tutte quelle ...

Confagricoltura : al settore servono infrastrutture - innovazione e competitività : Per il presidente Giansanti l'agricoltura può dare un contributo ancora maggiore allo sviluppo della nostra economia, ma serve un piano strategico con il contributo della politica

Dall’Iva alle tasse per il Terzo settore : i 6 punti ancora oscuri della manovra I conti del governo e quello che non torna : Polemiche sul mantenimento delle clausole di salvaguardia sull’aumento dell’Iva, non eliminate per il 2020 e il 2021. Pericolo di infiltrazioni della criminalità per gli appalti senza gara. Editori contro la tassa sui servizi internet. Poco sostegno all’innovazione. Il Terzo settore teme l’Ires più alta

Dall’Iva alle tasse per il Terzo settore : i 6 punti oscuri della manovra I conti del governo e quello che non torna : Polemiche sul mantenimento delle clausole di salvaguardia sull’aumento dell’Iva, non eliminate per il 2020 e il 2021. Pericolo di infiltrazioni della criminalità per gli appalti senza gara. Editori contro la tassa sui servizi internet. Poco sostegno all’innovazione. Il Terzo settore teme l’Ires più alta

Francia - consumi a picco zavorrano sentiment settore commercio : In forte calo i consumi delle famiglie in Francia a novembre . Secondo l'istituto statistico INSEE, si è registrato un decremento dello 0,3% contro il +0,8% di ottobre. Il dato risulta inferiore alle ...

Aumento Iva - web tax - Ires su per Terzo settore : i 6 punti oscuri della manovra I conti del governo e quello che non torna : Polemiche sul mantenimento delle clausole di salvaguardia sull’Aumento dell’Iva, non eliminate per il 2020 e il 2021. Pericolo di infiltrazioni della criminalità per gli appalti senza gara. Editori contro la tassa sui servizi internet. Poco sostegno all’innovazione. Il Terzo settore teme l’Ires più alta

Casu : 9 milioni di ritardo a Terzo settore - controprova fallimento Raggi : Roma – “Oggi il Forum del Terzo Settore ha denunciato 9 milioni di euro di ritardi nei pagamenti da parte del Comune, esattamente la cifra spesa fino a oggi dal Campidoglio in staff e consulenze. Questa e’ la prova del nove del fallimento della sindaca Raggi”. Cosi’ in un comunicato il segretario romano del Pd Andrea Casu. L'articolo Casu: 9 milioni di ritardo a Terzo Settore, controprova fallimento Raggi proviene ...

Incentivi rinnovabili - la bozza del decreto scontenta ambientalisti e associazioni del settore idroelettrico. E divide il governo : Dopo riunioni, passaggi in diverse commissioni e varie rielaborazioni, il ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con quello dell’Ambiente, ha presentato una nuova bozza di decreto Incentivi alle Fonti energetiche rinnovabili. Insomma fotovoltaico, geotermia e naturalmente idroelettrico. Sul tavolo politiche di sviluppo, ma anche salvaguardia del paesaggio. Elementi evidentemente complementari, ma spesso contrapposti. Proprio per ...

Confagricoltura : "Infrastrutture fondamentali per settore" : In Italia ci sono "ancora troppe aree agricole ad alto potenziale di sviluppo frenate dalla mancanza di adeguate infrastrutture. Un campo nel quale l'Italia in Europa è al 22mo posto come qualità su ...

Confagricoltura : "Infrastrutture fondamentali per settore" : Roma, 18 dic. -, AdnKronos, - In Italia ci sono "ancora troppe aree agricole ad alto potenziale di sviluppo frenate dalla mancanza di adeguate infrastrutture. Un campo nel quale l'Italia in Europa è ...

Sorgente Sgr entra con biometano nel settore infrastrutture : Roma, 18 dic., askanews, - Sorgente Sgr, società di Sorgente Group che fa capo a Valter Mainetti, amplia la propria attività anche nel settore delle infrastrutture energetiche con la realizzazione di ...

Sorgente Sgr entra con il biometano nel settore infrastrutture : Le location previste per la realizzazione degli stabilimenti sono prevalentemente al Centro e Sud Italia, con importanti ricadute sull'economia locale per l'indotto legato alla produzione, ...

Terzo settore scende in piazza per il primo sciopero nazionale : “15-25mila posti di lavoro a rischio con il Decreto Sicurezza” : Una prima assoluta, per l’Italia: venerdì 14 dicembre i lavoratori del Terzo settore, i dipendenti delle cooperative sociali e gli educatori professionali scendono in piazza per il primo sciopero della categoria organizzato dall’Unione Sindacale di Base. Un settore da sempre atipico. E silenzioso. Almeno finora. Giovani e meno giovani che lavorano nel sociale, con contratti precari e stipendi spesso molto bassi, che dedicano la loro ...