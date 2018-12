C’è stata una piccola eruzione dell’Etna

C’è stata una sparatoria nel centro di Vienna : Intorno alle 13:30 di oggi due persone sono state ferite in una sparatoria nel centro storico di Vienna, in Austria. La notizia è stata confermata dalla polizia, che ha comunicato di essere alla ricerca della persona che ha sparato. Per

Aida Nizar rapinata e aggredita nella notte : la scena è stata ripresa in diretta ma C’è qualcosa che non torna… : Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello, è stata rapinata e aggredita nella notte mentre si trovava in auto insieme ad un amico. L’opinionista di Pomeriggio 5 stava girando una diretta su Instagram quando una donna con il passamontagna si è avvicinata alla macchina e ha cercato di derubare la Nizar. Aida si è inizialmente barricata nella sua auto ma poi ha deciso di abbassare il finestrino per cercare di smascherare la malvivente che però ...

Roma-Genoa - Di Francesco : “C’è stata voglia di portare a casa i tre punti” : ROMA GENOA, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato della vittoria contro il Genoa: “Stasera devo fare i complimenti ragazzi, c’era un ambiente particolare. Per i ragazzi non è stata facile, siamo una squadra malata sotto alcuni punti di vista. Ma hanno espresso […] L'articolo Roma-Genoa, Di Francesco: “C’è stata voglia di portare a ...

Manovra - Di Maio : “Deficit-pil 2 - 04%? Non C’è stata nessuna retromarcia” : “Non c’è stata nessuna retromarcia in Europa. Siamo impegnati in una interlocuzione per portare a casa reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, quota 100”. Così oggi parla Luigi Di Maio, al termine della sua audizione in Commissione di Vigilanza Rai a Palazzo San Macuto. Il Vicepresidente del Consiglio poi ribatte quando gli facciamo notare che il 20 ottobre sosteneva che ‘non c’è nessun ripensamento sul 2,4% di deficit/pil perché ...

C’è stata una sparatoria a Strasburgo nella zona del centro dove si trovano i mercatini di Natale : C’è stata una sparatoria a Strasburgo, in Francia, tra Rue des Grandes-Arcades e Grand Rue.Grand Rue, la zona del centro dove sono stati allestiti i mercatini di Natale: lo ha confermato il vicesindaco della città su Twitter Alain Fontanel. La

C’è stata una sparatoria a Strasburgo nella strada del centro dove si trovano i mercatini di Natale : C’è stata una sparatoria a Strasburgo su Grand Rue/Klébernel, la strada del centro dove sono stati allestiti i mercatini di Natale: lo ha confermato il vicesindaco della città su Twitter Alain Fontanel. La prefettura ha sua volta fatto sapere che

C’è stata un’esplosione in un distributore di benzina in provincia di Rieti - ci sono diversi feriti : Mercoledì pomeriggio c’è stata un’esplosione in un distributore di benzina sulla via Salaria a Fara in Sabine, in provincia di Rieti, nel Lazio: i Vigili del Fuoco hanno detto che sette loro agenti sono stati feriti e che sembrano essere

C’è stata una pessima giornata in borsa - anche per via dei tweet di Trump : In pochi giorni il presidente degli Stati Uniti ha smentito sé stesso sul tema dei dazi contro la Cina, portando nuovo pessimismo e incertezze sui mercati

Nick Jonas e Priynaka Chopra : C’è stata un’epica sfida di ballo tra famiglie al matrimonio : Anche Sophie Turner ha partecipato The post Nick Jonas e Priynaka Chopra: c’è stata un’epica sfida di ballo tra famiglie al matrimonio appeared first on News Mtv Italia.

Uomini E Donne anticipazioni : cadono i petali in studio…C’è stata una scelta! Leggi cosa è accaduto : Questo pomeriggio a Roma è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne e quella vecchia volpona di Raffaella Mennoia ha pubblicato su Instagram un breve video che mostra dei... L'articolo Uomini E Donne anticipazioni: cadono i petali in studio…C’è stata una scelta! Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, anticipazioni, Reality.

F1 – Test Abu Dhabi - le prime impressioni di Vettel : “non C’è stata nessuna grande sorpresa” : Sebastian Vettel commenta la sua prestazione nei Test di Abu Dhabi dopo i primi giri sul circuito di Yas Marina con la monoposto della prossima stagione La prima giornata di Test della Formula Uno si è svolta sul circuito di Yas Marina, dove si è tenuto l’ultimo appuntamento di stagione. Ad Abu Dhabi, Sebastian Vettel è sceso in pista con la Ferrari che dovrà accompagnarlo nel campionato mondiale 2019. Il pilota tedesco dopo i primi ...

Caso Sergio Ramos - il Real Madrid non ci sta : “non C’è stata nessuna violazione delle norme antidoping” : Dopo le rivelazioni circa una presunta positività di Sergio Ramos dopo la finale di Champions League a Cardiff, il Real Madrid ha fatto chiarezza Il Real Madrid non ci sta, il club blanco ha deciso di intervenire dopo la bufera scatenatasi su Sergio Ramos, il quale sarebbe stato trovato positivo all’antidoping in un controllo successivo alla finale di Champions League di Cardiff. AFP/LaPresse Una situazione misteriosa, che ha ...

C’è stata una sparatoria vicino a un ospedale di Chicago - in Illinois - sembra ci siano diversi feriti : C’è stata una sparatoria vicino a un ospedale di Chicago, in Illinois, sembra ci siano diversi feriti. Non ci sono ancora informazioni precise su quello che è successo. Il portavoce della polizia di Chicago ha detto che qualcuno ha sparato

Trump si sbaglia - l’onda blu C’è stata davvero : Quarantaquattro anni fa ero un giovane consulente politico. Il Watergate monopolizzava i titoli dei giornali quando i miei colleghi e io contribuimmo alla vittoria durante un’elezione straordinaria del Congresso in un distretto del Michigan, che per 25 anni era stato rappresentato da un vicepresidente molto popolare, Gerald Ford. I titoli dei quoti...