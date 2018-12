Catanzaro | duplice omicidio in tabaccheria | trovato il presunto killer | è l’ex di lei

Catanzaro - duplice omicidio in tabaccheria - si indaga la pista passionale : In queste ore le forze dell'ordine stanno concentrando le indagini su un'ex di Francesca Petrolini, una delle due vittime del massacro di via Veneto. Sembra che l'uomo non avesse accettato la fine della loro relazione. Petrolini e Bava, entrambi separati, avevano iniziato una relazione pochi mesi fa. Il killer della strage in tabaccheria è tuttora in fuga.Continua a leggere