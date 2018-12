Catania Etna | dalle ore 21 30 l' aeroporto è chiuso di nuovo

Eruzione Etna - cenere e lapilli. Chiuso aeroporto di Catania : L' Etna si risveglia alla vigilia di Natale. Una Eruzione , accompagnata da uno sciame sismico con oltre cento scosse, una nube di cenere visibile da decine di chilometri di distanza, tre bocche su ...

Sciame sismico Etna : aeroporto di Catania totalmente operativo dalle 20 : L’aeroporto di Catania tornerà totalmente operativo, senza più limitazioni, alle 20 di questa sera. Potranno esserci ritardi su voli in arrivo e in partenza ma il traffico si andrà normalizzando. Lo fa sapere su Twitter Sac, la societa che gestisce l’aeroporto di Fontanarossa, il cui spazio aereo è rimasto parzialmente chiuso oggi per la ripresa dell’attività dell’Etna. L'articolo Sciame sismico Etna: aeroporto di Catania ...

Eruzione vulcano Etna - 130 scosse in poche ore : parzialmente chiuso aeroporto di Catania : Il vulcano Etna ha deciso di dare spettacolo proprio dalla Vigilia di Natale. Boati, esplosioni e piccole scosse di terremoto si sono avvertite sin da questa mattina, attorno alle 9, proprio sul vulcano. Intorno alle ore 11 una frattura si è aperta sul cratere di sud-est, da lì è cominciata l'Eruzione vera e propria, di tipo stromboliano. Lapilli incandescenti e fumo sono usciti dalla stessa poi, dopo circa 60 minuti, è cominciata la grande ...

Sciame sismico risveglia l’Etna. Riaperto parzialmente l’aeroporto di Catania : L’Etna saluta il Natale con un’intensa quanto improvvisa attività eruttiva che ha già provocato la chiusura a singhiozzo dell’aeroporto di Catania. Si tratta di una «eruzione laterale» che i vulcanologi si attendevano da diverso tempo, soprattutto da quando lo scorso luglio il vulcano era tornato in attività. A precedere l’eruzione è stato uno scia...