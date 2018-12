calcioweb.eu

: ?? #Nainggolan non più centrale nel progetto @Inter. Se a gennaio dovesse arrivare un'offerta 'indecente' dalla Cina… - capuanogio : ?? #Nainggolan non più centrale nel progetto @Inter. Se a gennaio dovesse arrivare un'offerta 'indecente' dalla Cina… - EnzoArlotta29 : RT @capuanogio: ?? #Nainggolan non più centrale nel progetto @Inter. Se a gennaio dovesse arrivare un'offerta 'indecente' dalla Cina il club… - CalcioWeb : Caso #Nainggolan all'#Inter, il retroscena: 'durante la festa di Natale...' -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) L’Inter non sta di certo attraversando un buon momento, il club nerazzurro è reduce dalla brutta eliminazione in Champions League mentre nell’ultimo match di campionato ha dovuto fare i conti con il pareggio contro il Chievo. Nelle ultime ore è scoppiato il, provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore per comportamenti non proprio consoni ad un professionista, nelle ultime ore novità importanti riportate dalla rosea: “si parla di una riunione tecnica prepartita saltata, con tanto di visita in camera di un collaboratore di Spalletti e di una certa superficialità nel lavoro in palestra dopo gli infortuni. Chi era alladi Natale dell’Inter racconta anche di un Ninja andato via troppo tardi e non al meglio. Troppe cose tutte insieme, insomma”.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI ...