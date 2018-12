Caro Salvini manovra da 7 | vizi capitali

Caro Salvini - come metti insieme il tifo criminale e la pubblica sicurezza? : Chissà che hanno pensato i famigliari di poliziotti, carabinieri e finanzieri morti o feriti per strada, in qualche operazione, agguato, inseguimento. come quello aggredito dagli ultras della Lazio la scorsa settimana a Trastevere, a Roma, mentre difendeva un tifoso dell’Eintracht Francoforte da linciaggio sicuro. O cosa sarà passato per la testa a Marisa Grasso, la vedova di Filippo Raciti. Si diceva, chissà cosa penseranno queste persone di un ...

Paolo Becchi - la profezia apocalittica su Conte e l'Europa : 'Così pagheranno Caro Di Maio e Salvini' : La trattativa sulla manovra che il governo italiano ha messo in campo con l'Unione europea nasconde rischi gravissimi per il futuro dell'esecutivo Lega-M5s. Secondo il filosofo Paolo Becchi in un'...

Emergenza rifiuti in Campania - lettera di Caldoro : 'Caro Salvini - ecco la verità' : 'Caro Matteo Salvini, giustamente ti domandi come mai, negli ultimi dieci anni, non sono stati costruiti i nuovi termovalorizzazione in Campania, impianti previsti nella programmazione nazionale e ...

No Salvini day - uova e petardi vicino al consolato Usa di Milano in solidarietà a Carovana migranti : Immagini del corteo di manifestanti del ‘No Salvini day‘ che hanno lanciato uova e petardi contro gli agenti disposti in tenuta antisommossa a Milano, a pochi metri dal consolato Usa, uno delle tappe scelte per mostrare vicinanza alla ‘carovana migrante’ che tenta di varcare la frontiera con il Messico. I contestatori hanno acceso alcuni fumogeni ma si sono fermati prima delle transenne. L'articolo No Salvini day, ...

Di Maio in crisi con Salvini : "Io sono buono e Caro ma ora mi sto stancando" : Dopo il giallo di ieri sera sul vertice (che non c'è stato) fra Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il vice premier grillino questa mattina ha incontrato Alfonso Bonafede "per fare il punto sulle misure anti corruzione che presto usciranno in parlamento"."Carcere per i corrotti, daspo ai corrotti, prescrizione dopo il primo grado di giudizio dei processi penali - scrive Luigi Di Maio sul suo profilo Facebook -. Quest'ultima è una ...

Di Maio esasperato da Salvini : «Io buono e Caro - però ora basta» - Voci nella Lega : «Così si vota a marzo» : Braccio di ferro a oltranza. E tensione, molta tensione. Al punto che c'è chi evoca per la prima volta - nel gotha del Movimento - la spaccatura. Il ritorno dei due vicepremier in Italia non scaccia i ...

Caro Salvini - basta propaganda sulle disgrazie : Forse, finalmente, gli italiani si sono accorti delle contraddizioni di Matteo Salvini. L’uomo che si autocertifica nuovo, ma guida il partito più vecchio d’Italia. Quello che grida contro la corruzione, ma ha dirigenti e presidenti toccati da scandali nei posti chiave della Lega; un partito che deve ancora restituire allo Stato 49 milioni di euro. Salvini che bacchetta i politici di professione, ma ha una poltrona sotto il sedere da ...

Prescrizione - Salvini : “La riforma va fatta bene”. Giorgetti : “Diversa nel contratto”. Ma FracCaro : “È una misura di civiltà” : “La riforma della giustizia e anche della Prescrizione sono nel contratto di governo e li faremo. Però, la giustizia è affare delicatissimo: se ci si mette mano, bisogna farlo bene”. Il giorno dopo lo scontro nel governo per la riforma della Prescrizione, una “bomba nucleare” secondo la Lega, il vicepremier Matteo Salvini prova a fare il pompiere. Senza però spiegare se il “bene” sono le parole di Giulia ...

Caro Gattuso - ha ragione Salvini : il Milan non può giocare il derby da provinciale : Un derby si può perdere. Si può perdere anche al novantesimo e fa più male. Si può perdere al novantesimo per un’uscita a vuoto del proprio portiere: beffa nella beffa, capita. Ma non si può non giocare: è questo il peccato capitale di Gattuso, per cui il Milan è stato punito. “Il derby è stato perso dalla coppia Donnarumma-Gattuso. Quando non giochi per vincere, hai già perso“. Seduto in tribuna con tanto di maglia rossonera e look da ...

Potere al Popolo in assemblea. Viola Carofalo : 'Creare una vera alternativa rispetto a Salvini e rispetto a Renzi' : Riportiamo una sintesi di quello di Viola Carofalo, attuale portavoce del Movimento: 'Il nostro compito è quello di raccogliere tutte le istanze di chi è deluso dalla Politica, di chi magari ha ...

"Caro Salvini - attento all'ira dei calmi". La filippica di Pansa contro il leader della Lega : "Caro Matteo Salvini, sento il dovere di ringraziarla. Dopo che per anni non sono andato a votare, ho deciso che il prossimo mese di maggio mi presenterò al seggio e metterò la mia scheda nell'urna". Inizia così la lettera inviata dal giornalista Giampaolo Pansa al vicepremier Matteo Salvini, pubblicata dal sito Dagospia. "La informo però che mi guarderò bene dal votarla o di votare il suo attuale compagno di ...

Dl Fisco - Salvini gela M5s : no nuovo Cdm |"Nessun complotto - il decreto resta così" | Ma FracCaro : a Camere invio testo pulito : Un "Consiglio dei ministri bis" per esaminare, per la seconda volta, il testo del decreto fiscale. E' l'ipotesi che avanzano fonti di governo del M5s dopo che il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato una manipolazione. No della Lega. E c'è aperto anche il fronte Manovra...

Dl Fisco - Salvini gela M5s : no nuovo Cdm |"Nessun complotto - il decreto resta così" | Ma FracCaro : a Camere invio testo pulito : Un "Consiglio dei ministri bis" per esaminare, per la seconda volta, il testo del decreto fiscale. E' l'ipotesi che avanzano fonti di governo del M5s dopo che il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato una manipolazione. No della Lega. E c'è aperto anche il fronte Manovra...

Dl Fisco - Salvini gela M5s : no nuovo Cdm |"Nessun complotto - il decreto resta così" | Ma FracCaro : a Camere invio testo pulito : Un "Consiglio dei ministri bis" per esaminare, per la seconda volta, il testo del decreto fiscale. E' l'ipotesi che avanzano fonti di governo del M5s dopo che il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato una manipolazione. No della Lega. E c'è aperto anche il fronte Manovra...