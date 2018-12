Caro amico sovranista | la Natività è quel che tu combatti ferocemente ogni giorno

Caro Conte - Macron è Macron. Moscovici pronto a sanzionare Roma - e perdonare l'amico francese : "Non risponderò a nulla su questo argomento". Forse per la prima volta in questi mesi di trattative con l'Italia, Pierre Moscovici si sottrae alle domande dei giornalisti. Il quesito riguarda il suo paese, la Francia, messa a ferro e fuoco dai 'gilet gialli' al punto da spingere Emmanuel Macron ad annunciare misure che potrebbero portare il deficit francese al 3,5 per cento del pil, dunque ben oltre il tetto del 3 per cento previsto dalle ...