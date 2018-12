Carige | assemblea boccia aumento di capitale | dopo la frenata di Malacalza | lasciano

Carige - è in corso l’assemblea dei soci. “Sì” alla riduzione delle riserve | : Azionisti riuniti dalle 10.30 al Tower Hotel, attesa per la decisione sull’aumento di capitale da 400 milioni di euro

Carige - in corso l'assemblea dei soci : sì alla riduzione del capitale sociale : Genova - I soci di Carige, riuniti questa mattina in assemblea straordinaria al Tower Hotel, hanno approvato, dopo quasi 2 ore di discussione , il primo punto all'ordine del giorno, ovvero la ...

Banca Carige - oggi l'assemblea dei soci : Genova - È un giorno decisivo per le sorti di Banca Carige, chiamata oggi ad affrontare un'assemblea dall'esito incerto. Gli azionisti si ritrovano in un albergo della città per votare l'aumento di ...

Carige scivola in Borsa - l'assemblea per l'aumento di capitale il 22 dicembre : Genova - l'assemblea per l'aumento di capitale di Banca Carige si terrà sabato 22 dicembre. Lo ha deciso il cda della banca, che procederà alla convocazione formale il prossimo 20 novembre quando ...