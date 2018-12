ilfattoquotidiano

: Un nuovo post (Cardiologia, “tremila morti in meno in Italia se si investisse di più nella riabilitazione”) è stato… - Noovyis : Un nuovo post (Cardiologia, “tremila morti in meno in Italia se si investisse di più nella riabilitazione”) è stato… - MatteoMarchini5 : Cardiologia, “tremila morti in meno in Italia se si investisse di più nella riabilitazione” - fattoquotidiano : Cardiologia, “tremila morti in meno in Italia se si investisse di più nella riabilitazione” -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) In un anno, soltanto in, “si potrebbero evitare altremilada infarto se la sanitàdi piùriabilitativa”. A dirlo è Roberto Pedretti, direttore del dipartimento diriabilitativa dell’Irccs Maugeri di Pavia e fino a un mese fa presidente dell’Associazionena diclinica preventiva e riabilitativa (Aicpr).Oggi le malattie del cuore (ischemie miocardie, malattie cerebrovascolari e altre malattie cardiache) rappresentano la prima causa di morte, con quasi 120mila decessi l’anno. Ma, scrive in un nuovo position paper l’associazione dei cardiologi riabilitatori, solo un paziente su tre di quelli dimessi dall’ospedale dopo un infarto o un intervento cardiochirurgico (di by-pass o sostituzione valvolare) viene avviato a un percorso di riabilitazione mirata, che è efficace come un farmaco salvavita e fonte di risparmio ...