Calendario Coppa Italia volley 2019 | date | programma | orari e tv Le qualificate e le

Coppa Italia volley 2019 - il Calendario della Final Four : date - programma - orari e tv : Il girone d’andata della SuperLega di volley è terminato. Dopo questa prima parte del campionato si conoscono, le otto qualificate per i quarti di Finale di Coppa Italia 2019. A giocarsi il primo trofeo del prossimo anno saranno le seguenti formazioni (in ordine anche di piazzamento): Perugia, Trento, Civitanova, Modena, Milano, Monza, Verona e Padova. I quarti di Finale della Coppa Italia si giocheranno in gara unica mercoledì 23 Gennaio ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Semmering 2018 : programma - orari e tv. Il Calendario della settimana : Dopo la pausa per il Natale, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino ritorna con le ultime due gare del 2018. A Semmering sono in programma un gigante ed uno slalom. La favorita è senza dubbio Mikaela Shiffrin, che va a caccia di un record: diventare la prima di sempre come numero di vittorie in un anno solare. Attualmente l’americana è ferma a 14 a pari merito con Marcel Hirscher, che non avrà più gare a sua disposizione. In gigante ...

Tabellone Coppa Italia calcio - gli incroci dagli ottavi alla finale. Quando entrano in scena le big? Tutte le date e il Calendario : Entra nel vivo la Coppa Italia, che allinea il proprio Tabellone agli ottavi di finale, momento in cui entrano in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano, quelle di prima fascia della Serie A. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie C ...

Coppa Italia - Calendario : spicca Samp-Milan tra gli ottavi di finale della Tim Cup : Il 29 dicembre 2018 si concluderà il girone d’andata del campionato di Serie A. Ci sarà poi una sosta prima della ripresa e nel mezzo si disputeranno gli ottavi di finale della Coppa Italia. L’appuntamento sarà fissato per i giorni del 12, 13 e 14 gennaio 2019. In campo scenderanno le 8 big della passata stagione, tra cui i detentori del trofeo della Juventus. I bianconeri hanno conquistato le ultime 4 edizioni della Tim Cup, portando a 13 i ...

Calendario Tennis 2019 : date e programma di tutti gli eventi Atp - Wta e Coppa Davis : Sta per scattare la stagione 2019 del Tennis mondiale: lo start ufficiale si avrà il 29 dicembre con la Hopman Cup, tradizionale torneo per Nazioni a coppie miste, mentre il 31 dicembre scatteranno anche i calendari ATP e WTA in Asia ed Oceania. Tra il 13 ed il 19 maggio 2019 spazio agli Internazionali d’Italia che, come da diversi anni ormai, saranno un evento combined, mentre il circuito femminile tornerà in Italia dal 22 al 29 luglio ...

Snowboard - Coppa del Mondo Cervinia 2018 : programma - orari e tv. Il Calendario del fine settimana : Da giovedì 20 a sabato 22 dicembre a Cervinia si svolgerà la prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboardcross. Sulla pista 26 si terranno le prime due gare della stagione, visto che verrà recuperata anche quella cancellata a Montafon (Austria). I riflettori in casa Italia saranno puntati su Michela Moioli, campionessa olimpica in carica e detentrice della sfera di cristallo, che cercherà di tornare subito protagonista. Il programma ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ramsau 2018 : programma - orari e tv. Il Calendario del fine settimana : Torna, poco prima delle festività natalizie, la Coppa del Mondo di Combinata nordica che si sposta in Austria, in quel di Ramsau. Località importante per quanto riguarda l’Italia, con Alessandro Pittin che è in grado di esprimersi al meglio. Andiamo a scoprire il programma del week-end. programma Coppa del Mondo Combinata nordica Ramsau 2018 Venerdì 21 dicembre Ore 12 PCR HS 98 Sabato 22 dicembre Ore 12 salto HS 98 Ore 14.45 Gundersen 10 ...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : programma - orari e tv. Il Calendario della settimana : Senza soluzione di continuità la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 giunge sulle nevi di Nove Mesto (Repubblica Ceca) per il terzo appuntamento stagionale. Gli atleti sono pronti a regalare ancora spettacolo con le sprint, le prove dell’inseguimento e le mass start. Tre format che potranno riservare tante emozioni ai tifosi. In casa Italia, se si guarda al settore femminile, le cose vanno a gonfie vele. Dorothea Wierer, leader della ...