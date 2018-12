Calciomercato | tutti pazzi di Gabbiadini | asta per l’attaccante

Calciomercato Inter - Zhang promette : “Schiacceremo tutti” : Calciomercato Inter, PARLA IL PRESIDENTE- Insediato solo due mesi fa come presidente dell’Inter, il più giovane della storia ultracentenaria del club, Steven Zhang ha già le idee chiare sul futuro della sua squadra. Il primo colpo di “mercato” è stato quello che ha portato l’uomo che si occuperà del mercato stesso: Giuseppe Marotta ha valicato […] L'articolo Calciomercato Inter, Zhang promette: “Schiacceremo tutti” proviene da Serie A News ...

Calciomercato Lazio - Tare annuncia : “4 cessioni a gennaio” - tutti i nomi : Calciomercato Lazio, il ds Igli Tare ha parlato di 4 addii in vista della sessione di gennaio che cambierà volto alla panchina laziale Il ds della Lazio, Igli Tare, parlando ai microfoni di Skysport, ha fatto il punto sulle trattative in uscita in vista della sessione invernale di mercato. “Ci saranno dei giocatori che non trovano spazio, non è facile gestire questa rosa ampia perciò ci saranno movimenti di mercato per tre-quattro ...

Calciomercato Genoa - ‘a gennaio tre innesti’ : tutti i nomi [FOTO] : 1/9 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Calciomercato Torino - via Soriano e Zaza : tutti i nomi dei sostituti [FOTO] : 1/8 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Calciomercato - Lazio e Genoa fanno affari : tutti i nomi in ballo nella finestra di gennaio : Calciomercato, Lazio e Genoa sono in trattativa per uno scambio che potrebbe coinvolgere diversi calciatori delle due rose Lazio e Genoa fanno affari. In vista della sessione di Calciomercato invernale, i due club stanno trattando uno scambio molto interessante. La Lazio si è infatti messa sulle tracce del centrale di difesa del Grifone Davide Biraschi, calciatore che si è messo in luce nelle ultime stagioni. La squadra capitolina non ...

Calciomercato - Fabregas-Milan : c’è l’accordo - tutti i dettagli : Cesc Fabregas è da tempo finito nel mirino del Milan, la squadra di Gattuso necessita di un innesto in mezzo al campo dopo i tani infortuni Il Milan ha una bozza d’accordo con Cesc Fabregas. Questa la notizia rimbalzata stamane dall’Inghilterra, rivelata dal The Sun nell’edizione odierna, Leonardo ha strappato il sì del centrocampista, anche se mancano ancora da discutere le questioni economiche. Il calciatore del Chelsea ...

Calciomercato Spal - rinforzi per Semplici : ecco tutti i nomi [FOTO] : 1/12 Massimo Paolone/LaPresse ...

Calciomercato Cagliari - sostituto Castro : tutti i nomi per il centrocampo [FOTO] : 1/7 LaPresse/Alessandro Tocco ...

Calciomercato Torino - via Berenguer : tutti i nomi per il sostituto [FOTO] : 1/6 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Calciomercato Hellas Verona - colpo in attacco : ecco tutti i nomi [FOTO] : 1/9 Paola Garbuio/LaPresse ...

Calciomercato Sampdoria - tutti i nomi per la difesa [FOTO] : 1/5 LaPresse/Alessandro Tocco ...

Calciomercato Juve-Inter : tutti gli scambi prima di Marotta : Con l'approdo in nerazzurro dell'ex dirigente juventino si aggiunge un nuovo capitolo alla lunghissima storia di scambi, affari e doppi ex tra i due club. Fatta di giocatori, allenatori, ma non solo

DOCUMENTI – Tutti i poteri di Paratici sul Calciomercato Juventus : Il dettaglio delle funzioni e dei poteri di spesa del nuovo responsabile del mercato bianconero dopo l'addio di Marotta L'articolo DOCUMENTI – Tutti i poteri di Paratici sul calciomercato Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Torino - in arrivo il difensore : ecco tutti i nomi al vaglio [FOTO] : 1/6 Calciomercato TorinoMarco Alpozzi/LaPresse ...