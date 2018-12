Calciomercato Lazio | un terzino e un attaccante per Inzaghi GALLERY ...

Calciomercato Lazio - Inzaghi vuole Darmian : le ultime : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere per […] L'articolo Calciomercato Lazio, Inzaghi vuole Darmian: le ultime proviene da Serie A News ...

Calciomercato Lazio – Il Calciomercato invernale sta per aprirsi ufficialmente. A partire dal prossimo 3 gennaio i club italiano potranno depositare in Lega Calcio i contratti dei giocatori che avranno acquistato, ma le società di Serie A stanno già lavorando per comprare rinforzi i propri organici. Tra queste c'è anche il Genoa. Secondo quanto riportato

Calciomercato Lazio, il ds Igli Tare ha parlato di 4 addii in vista della sessione di gennaio che cambierà volto alla panchina laziale Il ds della Lazio, Igli Tare, parlando ai microfoni di Skysport, ha fatto il punto sulle trattative in uscita in vista della sessione invernale di mercato. "Ci saranno dei giocatori che non trovano spazio, non è facile gestire questa rosa ampia perciò ci saranno movimenti di mercato per tre-quattro

Martin Caceres potrebbe cambiare aria nel mercato di gennaio. Il difensore uruguaiano, utilizzato col contagocce da Simone Inzaghi, avrebbe intenzione di lasciare la Lazio per trovare spazio altrove. L'ex Barcellona e Juve, arrivato a Roma un anno fa dal Verona, dove si era rilanciato dopo l'infortunio al tendine d'Achille, vuole trovare una squadra che gli garantisca un posto da titolare. Secondo Gianluca Di Marzio,

Il calciomercato oggi – Non è un momento facile per la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi è reduce dal pareggio beffa contro la Sampdoria, la rete di Immobile su rigore al 96' sembrava spalancare le porte nel finale, poi all'ultimo respiro il pareggio di Saponara. I tifosi sono delusi dalle prestazioni della squadra ma soprattutto della stagione di Milinkovic-Savic, nel mirino è finito l'atteggiamento del calciatore, non vengono

Calciomercato, Lazio e Genoa sono in trattativa per uno scambio che potrebbe coinvolgere diversi calciatori delle due rose Lazio e Genoa fanno affari. In vista della sessione di Calciomercato invernale, i due club stanno trattando uno scambio molto interessante. La Lazio si è infatti messa sulle tracce del centrale di difesa del Grifone Davide Biraschi, calciatore che si è messo in luce nelle ultime stagioni. La squadra capitolina non

Sergej Milinkovic-Savic ha parlato delle voci sul Milan che si sono rincorse nelle ultime settimane, il calciatore della Lazio è sempre al centro del mercato Sergej Milinkovic-Savic è stato uno dei calciatori più chiacchierati in chiave calciomercato della scorsa estate. Presumibilmente il laziale lo sarà anche nella prossima, dato che Lotito non ha mai negato che di fronte ad una folle offerta potrebbe lasciar partire il serbo. Lo

Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione positiva, nell'ultimo match è arrivata la sconfitta contro l'Apollon ma la squadra di Simone Inzaghi aveva già staccato il pass per i sedicesimi di finale di Europa League. In campionato l'obiettivo è quello di conquistare la qualificazione in Champions League, obiettivo sfumato al fotofinish la scorsa stagione. La dirigenza biancoleste si muove già sul

Lazio, Igli Tare si appresta a sfoltire la rosa di Inzaghi accontentando coloro i quali hanno espresso la voglia di giocare con più frequenza "Prenderemo in considerazione le situazioni di chi vuole giocare di più, cercheremo di accontentarli a gennaio. Per il resto di mercato non è il momento di parlarne". Il ds della Lazio, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di Skysport della sessione di mercato che sta per iniziare. Tra i

Milinkovic-Savic è stato davvero molto vicino al Milan nella scorsa estate nella quale il presidente della Lazio ha traballato di fronte ad un'offerta super Milinkovic-Savic è stato ad un passo dal Milan nella scorsa estate. Le voci in merito all'interessamento rossonero nei confronti del calciatore della Lazio sono state molteplici nella scorsa sessione estiva, adesso arriva dal Corriere della Sera anche qualche dettaglio in

Il calciomercato oggi – L'Atalanta sta attraversando un momento veramente importante, il periodo di crisi è un lontano ricordo e la squadra di Gasperini è tornata prepotentemente in corsa per l'Europa, adesso partita fondamentale contro l'Empoli, l'obiettivo è continuare la striscia di risultati utili consecutivi. Nel frattempo la dirigenza pensa al mercato di gennaio, nella prossima sessione invernale potrebbero verificarsi alcune

Calciomercato Lazio – Dopo la pausa per le Nazionali si avvicina sempre di più la nuova giornata valida per il campionato di Serie A, una partita che promette spettacolo è quella tra Lazio e Milan, sono circolate voci su un possibile rinvio della partita a causa maltempo, la gara però si giocherà regolarmente. Il club biancoceleste è al lavoro per rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Simone Inzaghi, la Lazio è alla ricerca di