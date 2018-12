Calabria | bimbo di 7 anni muore schiacciato da un trattore

Blastingnews

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Una drammatica tragedia si è consumata inin questa vigilia di Natale. Un bambino di soli 7ha infatti perso la vita dopo essere caduto da unmentre si trovava insieme a suo padre. Il piccolo sarebbe stato scaraventato al di fuori del mezzo agricolo e sarebbe stato successivamentedalle ruote del. Per lui, nonostante i tempestivi soccorsi dei sanitari del 118 che si sono recati sul luogo, non ci sarebbe stato nulla da fare. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire al meglio la dinamica., bambinoed ucciso dalguidato dal padre Una vigilia di Natale tragica quella che si è consumata poche ore fa in provincia di Reggio, precisamente nei pressi del comune di Bovalino. Intorno alle ore 11:00 di questa mattina, infatti, un bambino di solo 7di vita di cui al momento sono state rese note ...