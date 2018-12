tg24.sky

: RT @SkyTG24: #Brexit, il messaggio di Natale della Regina: 'Superare le divisioni' - IlBlogdiAndre : RT @SkyTG24: #Brexit, il messaggio di Natale della Regina: 'Superare le divisioni' - SkyTG24 : #Brexit, il messaggio di Natale della Regina: 'Superare le divisioni' - giopge : Per tutti quelli che il problema è la #Brexit, oggi avete visto che basta molto meno a bloccare una nazione. È anch… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Come anticipato dalla stampa britannica, la sovrana nel tradizionale discorso televisivo lancerà un invito all'unità. "Ilcristiano di pace in terra e buona volontà per tutti è più ...