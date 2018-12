Borsa | Asia a ranghi ridotti | Tokyo chiusa

Borsa : Asia in cauta crescita guarda Fed : ANSA, - MILANO, 17 DIC - Le Borse Asiatiche aprono la settimana in moderata crescita, dopo che venerdì scorso i mercati mondiali hanno chiuso in rosso. Stamani Tokyo ha terminato le contrattazioni in ...

Borsa : Asia brinda - Tokyo +2 - 15% : ANSA, - MILANO, 12 DIC - I negoziati tra Usa e Cina sui dazi hanno spinto le borse di Asia e Pacifico dopo la prima concessione di Pechino sull'importazione di auto, mentre procede su binari paralleli ...

Borsa - crollo in Asia per i timori sull'escalation in Huawei : Milano - Le tensioni tra Usa e Cina sul caso Huawei e i timori di ripercussioni sulla guerra commerciale tengono ancora banco sui mercati Asiatici, tutti in profondo rosso dopo che Pechino ha ...

Borsa : Asia contiene calo - Tokyo -0 - 53% : ANSA, - MILANO, 5 DIC - Listini Asiatici in calo, ma al riparo dallo scivolone di oltre il 3% di Wall Street, dopo le aperture del ministro del commercio cinese Xi Jinping, in visita in Portogallo, ...

Borsa Milano sprint - su scia asiatiche : 9.36 Avvio sprint per la Borsa di Milano che ha aperto la mattinata con il Ftse Mib a +2,24% a quota 19.614 punti;All Share a +2,26%.Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 282punti base, rispetto ai 290della chiusura di venerdì Chiusura in forte rialzo per le Borse cinesi, trainate dalla tregua sui dazi raggiunta da Cina e Usa dopo l'incontro fra presidente Usa Trump e presidente cinese Xi Jinping, a margine del G20 di Buenos Aires. ...

Borsa : Asia chiude in rialzo - vola Cina : ANSA, - MILANO, 3 DIC - Le Borse Asiatiche chiudono in forte rialzo con gli investitori che festeggiano la tregua Usa-Cina sul commercio siglata sabato a margine del G20 da Donald Trump e Xi Jinping. ...

Borsa : Asia a due velocità - male cinesi : ANSA, - MILANO, 29 NOV - Le Borse Asiatiche, partite in rialzo sula scia della nuova corsa dei listini americani e delle dichiarazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, che lasciano pensare a ...

Asia in ordine sparso. Chiusa la Borsa di Tokyo : Si muovono a due colori le principali Borse Asiatiche orfane della guida di Tokyo Chiusa per festività. Sul sentiment degli investitori prevale il nervosismo per i timori di una escalation della ...

Borsa : Asia fiacca con Ringraziamento Usa : ANSA, - MILANO, 22 NOV - I principali indici azionari Asiatici sono contrastati e con scambi deboli all'approssimarsi della festa del Ringraziamento negli Usa, con Wall Street chiusa. La maggior parte ...

Borsa Tokyo in rally - azionario Asia-Pacifico positivo. Investitori guardano a dichiarazioni Trump post elezioni midterm : L'indice Nikkei 225 della Borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni in rialzo dell'1,82%, a 22.583,43 punti, sulla scia dei guadagni riportati da Wall Street nell'afterhours.

Borsa : Asia fiacca dopo voto Midterm Usa : ANSA, - MILANO, 7 NOV - Mercati Asiatici e dell'area del Pacifico con intonazione marginalmente negativa ma senza particolari strappi dopo il risultato delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti: ...

Borsa - disgelo Usa-Cina fa volare l'Asia : ANSA, - MILANO, 2 NOV - Volano le Borse asiatiche dopo la telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping e le indiscrezioni secondo cui lo stesso Trump avrebbe chiesto ai ...

Borsa : l'Asia chiude in rialzo : ANSA, - MILANO, 30 OTT - I mercati asiatici chiudono le contrattazioni in positivo dopo che il presidente americano Donald Trump in una intervista a Fox News ha aperto ad un accordo con la Cina nella ...